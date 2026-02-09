Τη δική του μάχη ώστε να κρατηθεί στη ζωή δίνει το 5 ετών κοριτσάκι που έπεσε χθες, Κυριακή 8/2, σε σιντριβάνι στην Καλλιθέα. Η κατάσταση της υγείας του θεωρείται ιδιαιτέρως κρίσιμη και νοσηλεύεται στη ΜΕΘ του Παίδων «Αγλαΐα Κυριακού».

Το περιστατικό σημειώθηκε περίπου στις 20:00 όταν το κοριτσάκι βρισκόταν με τον πατέρα του σε πλατεία της Καλλιθέας. Στο σημείο υπήρχε αρκετός κόσμος και κάποια στιγμή η 5χρονη ξέφυγε της προσοχής του άνδρα και βρέθηκε υπό αδιευκρίνιστες συνθήκες μέσα στο σιντριβάνι. Περαστικοί οι οποίοι κατάλαβαν τι συνέβη έβγαλαν το παιδί από το σιντριβάνι και ειδοποίησαν την αστυνομία.

Οι πρώτοι που έφτασαν στο σημείο ήταν δικυκλιστές της ομάδας ΔΙΑΣ, οι οποίοι προσπάθησαν να δώσουν τις πρώτες βοήθειες στο κοριτσάκι. Ειδοποιήθηκε και το ΕΚΑΒ, όμως μέχρι να φτάσει ασθενοφόρο, έφτασε και περιπολικό της αστυνομίας που μετέφερε το παιδί πάρα πολύ γρήγορα στο νοσοκομείο Παίδων «Αγλαΐα Κυριακού».

40 λεπτά προσπαθούσαν να το επαναφέρουν οι γιατροί

Οι γιατροί επί 40 λεπτά έδωσαν μάχη να το κρατήσουν στη ζωή. Το παιδί τελικά επανήλθε και άμεσα διασωληνώθηκε, ωστόσο η κατάσταση του κρίνεται σοβαρή.

Σύμφωνα με ρεπορτάζ του ERTNews, οι γιατροί εκτίμησαν την ηλικία του παιδιού ως 2 ετών, ωστόσο οι γονείς ανέφεραν ότι είναι 5 ετών.

Οι γονείς του παιδιού, ο 26χρονος πατέρας και η 23χρονη μητέρα, που έχουν προσαχθεί και συλληφθεί και κρατούνται στο τμήμα Δίωξης Εξιχνίασης Εγκλημάτων στην Καλλιθέα, με την κατηγορία παραμέλησης ανηλίκου, αναμένεται να οδηγηθούν σήμερα στον εισαγγελέα.

Το σιντριβάνι όπου βρέθηκε το κοριτσάκι: