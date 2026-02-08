Χωρίς τις αισθήσεις του μεταφέρθηκε πριν από λίγο στο νοσοκομείο Παίδων “Αγλαΐα Κυριακού” ένα κοριτσάκι ηλικίας 2 ετών, το οποίο έβγαλαν περίοικοι χωρίς τις αισθήσεις του από συντριβάνι στην πλατεία Δαβάκη στην Καλλιθέα.

Άγνωστο πώς το κοριτσάκι βρέθηκε μέσα στο συντριβάνι για αρκετή ώρα, μέχρι που περίοικοι κατάλαβαν ότι κάτι δεν πάει καλά και έτρεξαν για να το βγάλουν.

Κατά πληροφορίες, μόλις έβγαλαν το 2 ετών παιδί, αυτό έκανε εμετό, ενώ με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο με τους γιατρούς και τους νοσηλευτές να προσπαθούν να το επαναφέρουν στη ζωή.

Ο πατέρας του είναι ηλικίας 26 ετών, υπήκοος Αλβανίας, ενώ έχει μεταφερθεί και εξετάζεται στο ΑΤ Καλλιθέας για το τι συνέβη.