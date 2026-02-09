Τις δραματικές στιγμές που εκτυλίχθηκαν στην πλατεία Κύπρου στην Καλλιθέα το βράδυ της Κυριακής 8 Φεβρουαρίου, όταν ένα μικρό κοριτσάκι έπεσε σε σιντριβάνι, περιγράφει αυτόπτης μάρτυρας. Σύμφωνα με τη γυναίκα που βρέθηκε μπροστά στο τραγικό περιστατικό, η μικρή διέφυγε της προσοχής των γονιών της και τελικά την εντόπισε ο πατέρας της μέσα στο σιντριβάνι χωρίς τις αισθήσεις της.

«Ήμουν στην καφετέρια, εκεί που ήταν και οι γονείς της μικρής. Ήταν μία μεγάλη παρέα. Το παιδί καθόταν στην καρέκλα του. Κάποια στιγμή ρώτησε ο μπαμπάς της πού πήγε. Οι γονείς της είναι από την Αλβανία, δεν ξέρουν ελληνικά και η καταγωγή μου είναι από την Αλβανία και τους κατάλαβα. Εκεί έτρεξαν κατευθείαν να βρουν πού ήταν το παιδί, ρώταγαν τους ανθρώπους αν την είχαν δει. Μετά από πέντε λεπτά (σ.σ. κατάλαβαν ότι λείπει το παιδί). Σηκώθηκαν κατευθείαν και ο μπαμπάς και η μαμά της μικρής. Μετά είπε ο μπαμπάς μέσα στην πλατεία “Παναγία μου το κοριτσάκι μου, μήπως έχει πέσει στο σιντριβάνι”. Εκεί έτρεξε κατευθείαν, την είδε. Η μικρή ήταν γυρισμένη ανάποδα. Ήταν πάνω στην επιφάνεια.

Την βουτάει κατευθείαν ο μπαμπάς της, της κάνει ΚΑΡΠΑ. Είχαν μαζευτεί όλοι. Δυστυχώς η μικρή δεν μπορούσε να συνέλθει. Για καλή μας τύχη σταμάτησαν ένα περιπολικό και τους λέγανε ότι έχει γίνει ένα ατύχημα με ένα κοριτσάκι. Η αστυνομία πήρε τη μικρή και έφυγαν», είπε η αυτόπτης μάρτυρας στον ΑΝΤ1.

Όπως ανέφερε η αυτόπτης μάρτυρας στην εκπομπή «Καλημέρα Ελλάδα»: «Ο μπαμπάς της όταν την είδε είχε τρελαθεί, δεν ήξερε τι να κάνει. Είχε βουρκώσει. Η μαμά της μικρής λιποθύμησε, μετά κατάλαβε ότι ήταν το κοριτσάκι της γιατί καθόταν. Πήγε ο άντρας της πρώτα να ψάξει τη μικρή. Όταν είχαν μαζευτεί όλοι, σηκώθηκε και επειδή δεν την έβλεπε τη μικρή γιατί ήταν όλοι πεσμένοι πάνω της, εκεί κατάλαβε ότι ήταν το κοριτσάκι της. Ήταν όλο τραγικό, το είδα όταν τράβηξε τη μικρή από το σιντριβάνι. Αυτή τη στιγμή η μικρή είναι σε κώμα και η καρδούλα της με το ζόρι δουλεύει. Ακόμη παλεύει για τη ζωή της. Απ’ ό,τι ξέρω (σ.σ. οι γονείς συνελήφθησαν)».

Σημειώνεται πως το παιδί νοσηλεύεται σε πολύ κρίσιμη κατάσταση. Μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο Παίδων «Αγλαΐα Κυριακού», όπου μετά από τιτάνιες προσπάθειες οι γιατροί κατάφεραν να το επαναφέρουν.

Μιλώντας για το περιστατικό ο πρόεδρος της ΠΟΕΔΗΝ, Μιχάλης Γιαννάκος, τόνισε πως «οι αστυνομικοί προσπάθησαν να το επαναφέρουν, αλλά χωρίς αποτέλεσμα και μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο, όπου το επανέφεραν οι γιατροί και νοσηλεύεται πλέον στη ΜΕΘ».

Όπως είπε η κατάσταση της υγείας του είναι ιδιαίτερα κρίσιμη, καθώς «έμεινε 50 λεπτά χωρίς οξυγόνο».

«Δεν ξέρουμε πώς έπεσε το παιδάκι στο σιντριβάνι και πόσο βαθύ ήταν για να υπάρξει αυτό το τραγικό αποτέλεσμα», είπε επίσης ο κ. Γιαννάκος, μιλώντας στο Action24.

Τόνισε επίσης ο ίδιος ότι το κοριτσάκι είναι μικρότερο απ’ ό,τι είπαν οι γονείς. «Οι γονείς του μας είπαν ότι είναι 5, αλλά δεν φαίνεται μεγαλύτερο από 2-2,5 ετών», είπε συγκεκριμένα.

Τέλος, σημείωσε ότι τα παιδιά τα καταφέρνουν καλύτερα από τους μεγάλους και πρέπει να είμαστε αισιόδοξοι για την εξέλιξη της υγείας του μικρού κοριτσιού.