Σε πολύ κρίσιμη κατάσταση νοσηλεύεται το κοριτσάκι που έπεσε σε συντριβάνι στην περιοχή της Καλλιθέας, το βράδυ της Κυριακής. Το παιδί μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο Παίδων «Αγλαΐα Κυριακού», όπου μετά από τιτάνιες προσπάθειες οι γιατροί κατάφεραν να το επαναφέρουν.

Μιλώντας για το περιστατικό ο πρόεδρος της ΠΟΕΔΗΝ, Μιχάλης Γιαννάκος, τόνισε πως «οι αστυνομικοί προσπάθησαν να το επαναφέρουν αλλά χωρίς αποτέλεσμα και μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο, όπου το επανέφεραν οι γιατροί και νοσηλεύεται πλέον στη ΜΕΘ».

Όπως είπε η κατάσταση της υγείας του είναι ιδιαίτερα κρίσιμη, καθώς «έμεινε 50 λεπτά χωρίς οξυγόνο».

«Δεν ξέρουμε πώς έπεσε το παιδάκι στο συντριβάνι και πόσο βαθύ ήταν για να υπάρξει αυτό το τραγικό αποτέλεσμα», είπε επίσης ο κ. Γιαννάκος, μιλώντας στο Action24.

Τόνισε επίσης ο ίδιος ότι το κοριτσάκι είναι μικρότερο απ’ ό,τι είπαν οι γονείς. «Οι γονείς του μας είπαν ότι είναι 5, αλλά δεν φαίνεται μεγαλύτερο από 2-2,5 ετών», είπε συγκεκριμένα.

Τέλος, σημείωσε ότι τα παιδιά τα καταφέρνουν καλύτερα από τους μεγάλους και πρέπει να είμαστε αισιόδοξοι για την εξέλιξη της υγείας του μικρού κοριτσιού.