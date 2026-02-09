Σε κρίσιμη κατάσταση νοσηλεύεται στη ΜΕΘ του νοσοκομείου Παίδων «Αγλαΐα Κυριακού» το 2 ετών κοριτσάκι, που εντοπίστηκε αναίσθητο σε σιντριβάνι στην πλατεία Κύπρου της Καλλιθέας, το βράδυ της Κυριακής.

Το κοριτσάκι βρισκόταν με τους γονείς του στην πλατεία, την ώρα που κάτω από αδιευκρίνιστες μέχρι στιγμής συνθήκες, διέφυγε της προσοχής τους και βρέθηκε μέσα στο σιντριβάνι, στο οποίο σύμφωνα με όσα υποστήριξαν αυτόπτες μάρτυρες στο ertnews.gr, έμεινε για τουλάχιστον 10 λεπτά στο νερό.

Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες οι γονείς του παιδιού βρίσκονταν σε παρακείμενη καφετέρια της πλατείας με παρέα και το κοριτσάκι ήταν καθισμένο δίπλα τους.

Λίγο μετά τις 20:00 το βράδυ της Κυριακής, συνειδητοποίησαν ότι το παιδί έλειπε. Γύρω στις 20:20 επικράτησε αναστάτωση στην πλατεία και ο πατέρας εντόπισε το παιδί μπρούμυτα μέσα στο σιντριβάνι. Τρομοκρατήθηκε και άμεσα άρπαξε το παιδί και προσπάθησε να το συνεφέρει.

Στο σημείο έσπευσε κι ένας υπάλληλος μιας παρακείμενης καφετέριας, ο οποίος έκανε ΚΑΡΠΑ στο 2χρονο κοριτσάκι.

Μάλιστα, ο συγκεκριμένος υπάλληλος είπε στους παρευρισκόμενους ότι είναι γιατρός προκειμένου να τον αφήσουν να παράσχει τις πρώτες βοήθειες στο παιδί.

Στο σημείο έφτασαν και δικυκλιστές της ομάδας ΔΙΑΣ, οι οποίοι επίσης προσπάθησαν να δώσουν και εκείνοι τις πρώτες βοήθειες στο κοριτσάκι.

Την ίδια ώρα πέρναγε από την οδό Λασκαρίδου περιπολικό της Άμεσης Δράσης, με τον ιδιοκτήτη της καφετέριας στην οποία δούλευε ο υπάλληλος που έδωσε τις πρώτες βοήθειες στο κοριτσάκι, να τρέχει και να ενημερώνει τους αστυνομικούς.

Οι αστυνομικοί ενημέρωσαν άμεσα το ΕΚΑΒ και ξεκίνησαν προσπάθειες ανάνηψης του παιδιού, ενώ αποφασίστηκε η μεταφορά του στο «Αγλαΐα Κυριακού» με το περιπολικό.

Επί 40 λεπτά προσπαθούσαν οι γιατροί να το επαναφέρουν

Στο τμήμα επειγόντων περιστατικών του νοσοκομείου οι γιατροί επί 40 λεπτά πραγματοποιούσαν τιτάνιες προσπάθειες για να το κρατήσουν στη ζωή. Το παιδί επανήλθε και άμεσα διασωληνώθηκε ωστόσο η κατάστασή του κρίνεται ιδιαίτερα σοβαρή.

Σύμφωνα με τους θεράποντες ιατρούς του οι επόμενες ώρες είναι εξαιρετικά κρίσιμες.

Μιλώντας για το περιστατικό ο πρόεδρος της ΠΟΕΔΗΝ, Μιχάλης Γιαννάκος, τόνισε πως «οι αστυνομικοί προσπάθησαν να το επαναφέρουν, αλλά χωρίς αποτέλεσμα και μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο, όπου το επανέφεραν οι γιατροί και νοσηλεύεται πλέον στη ΜΕΘ».

Όπως είπε, η κατάσταση της υγείας του είναι ιδιαίτερα κρίσιμη, καθώς «έμεινε 50 λεπτά χωρίς οξυγόνο».

«Δεν ξέρουμε πώς έπεσε το παιδάκι στο σιντριβάνι και πόσο βαθύ ήταν για να υπάρξει αυτό το τραγικό αποτέλεσμα», είπε επίσης ο κ. Γιαννάκος, μιλώντας στο Action24.

Τόνισε, επίσης, ότι το κοριτσάκι είναι μικρότερο από ό,τι είπαν οι γονείς. «Οι γονείς του μας είπαν ότι είναι 5, αλλά δεν φαίνεται μεγαλύτερο από 2-2,5 ετών», είπε συγκεκριμένα.

Συνελήφθησαν οι γονείς

Οι Αρχές προχώρησαν αρχικά στην προσαγωγή στο ΤΔΕΕ Καλλιθέας του 26χρονου αλβανικής καταγωγής πατέρα και στη συνέχεια της 23χρονης μητέρας ελληνικής καταγωγής με την κατηγορία της παραμέλησης εποπτείας ανηλίκου και στη συνέχεια στη σύλληψή τους, ενώ σε βάρος τους σχηματίστηκε δικογραφία.

Η μητέρα βρίσκεται φρουρούμενη στο νοσοκομείο για να είναι κοντά στο παιδί της και αφέθηκε ελεύθερη με προφορική εντολή εισαγγελέα.

Και οι δύο αναμένεται να εξεταστούν από τον εισαγγελέα στο πλαίσιο του αυτοφώρου. Η έρευνα σχετικά με το πώς το κοριτσάκι διέφυγε της προσοχής των γονιών και κατέληξε στο σιντριβάνι βρίσκεται σε εξέλιξη από την ΕΛ.ΑΣ..