Τις δραματικές στιγμές που εκτυλίχθηκαν αμέσως μετά την ανάσυρση της ανήλικης που έπεσε σε σιντριβάνι σε πλατεία της Καλλιθέας το βράδυ της Κυριακής, περιέγραψε ο άνδρας που της παρείχε αρχικά τις πρώτες βοήθειες.

Σημειώνεται πως το 2,5 ετών κοριτσάκι συνεχίζει να νοσηλεύεται σε κρίσιμη κατάσταση στο νοσοκομείο Παίδων «Αγλαΐα Κυριακού», καθώς οι γιατροί έδωσαν μάχη για να το κρατήσουν στη ζωή, κάνοντάς του ΚΑΡΠΑ για 40 λεπτά.

Ο άνδρας, ο οποίος εργάζεται σε κατάστημα εστίασης της περιοχής και έκανε ΚΑΡΠΑ στο κοριτσάκι, δήλωσε: «Ανέβηκα πάνω για να βγάλω κάποιες φωτογραφίες στο μαγαζί, την ώρα που είχαμε κόσμο και έτυχε να βρεθώ μπροστά σε ένα περιστατικό. Είδα κάποιους ανθρώπους, πιο πίσω, να τρέχουν πανικόβλητοι κρατώντας ένα μωρό στα χέρια. Στην αρχή νόμιζα ότι πρόκειται για κάτι θετικό. Ξαφνικά, όμως, είδα να αφήνουν το παιδί κάτω και τότε κατάλαβα ότι τα πράγματα ήταν σοβαρά. Δεν υπήρχε ηρεμία, υπήρχε μόνο ταραχή, ένταση, άγχος, πανικός», είπε.

LIVE C

«Έφυγα αμέσως από το σημείο που βρισκόμουν και πήγα στο παιδί και προσπάθησα να του δώσω αναπνοή, να κάνω ΚΑΡΠΑ, να προσφέρω πρώτες βοήθειες. Στην αρχή δεν με άφηναν. Αναγκάστηκα να πω ψέματα ότι είμαι γιατρός για να με αφήσουν. Ξεκίνησα ΚΑΡΠΑ, έδωσα αναπνοές και συνέχισα», είπε αρχικά.

Στη συνέχεια μιλώντας στο Action24, δήλωσε «πως όσο έκανε ΚΑΡΠΑ, εκείνο έκανε εμετό και αμέσως το γύρισε στα πλάγια. Αμέσως μετά το κορίτσι έβγαλε υγρά από τη μύτη και τότε κάποιος πήρε το παιδί και άρχισε να το ταρακουνά. Τότε τους είπα: «Αφήστε το παιδί σε μένα, μην το κουνάτε». Εκείνη τη στιγμή έφτασαν οι αστυνομικοί. Το είδαν, το γύρισαν στο πλάι ή μπρούμυτα, δεν θυμάμαι ακριβώς, του έκαναν ΚΑΡΠΑ και στη συνέχεια το πήραν και έφυγαν».

Η εκπρόσωπος Τύπου της Ελληνικής Αστυνομίας, Κωνσταντία Δημογλίδου από την πλευρά της δήλωσε πως με εντολή του αρμόδιου Εισαγγελέα έχουν συλληφθεί και οι δύο γονείς. «Στο σημείο βρισκόταν ο πατέρας του παιδιού», είπε η ίδια, τονίζοντας όμως ότι «το παιδί έβγαλαν από το σιντριβάνι άλλα άτομα και όχι ο πατέρας».

Νωρίτερα, ο πρόεδρος της ΠΟΕΔΗΝ, Μιχάλης Γιαννάκος, μιλώντας στο Action24, τόνισε πως «οι αστυνομικοί προσπάθησαν να το επαναφέρουν αλλά χωρίς αποτέλεσμα και μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο, όπου το επανέφεραν οι γιατροί και νοσηλεύεται πλέον στη ΜΕΘ».

Όπως είπε η κατάσταση της υγείας του είναι ιδιαίτερα κρίσιμη, καθώς «έμεινε 50 λεπτά χωρίς οξυγόνο». «Δεν ξέρουμε πώς έπεσε το παιδάκι στο συντριβάνι και πόσο βαθύ ήταν για να υπάρξει αυτό το τραγικό αποτέλεσμα», είπε επίσης ο κ. Γιαννάκος, μιλώντας στο Action24.

LIVE C

Τέλος, σημείωσε ότι τα παιδιά τα καταφέρνουν καλύτερα από τους μεγάλους και πρέπει να είμαστε αισιόδοξοι για την εξέλιξη της υγείας του μικρού κοριτσιού.