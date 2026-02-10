Αισιόδοξοι είναι οι γιατροί για την κατάσταση της υγείας του δίχρονου κοριτσιού που από την Κυριακή νοσηλεύεται στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας του νοσοκομείου Παίδων «Αγλαΐα Κυριακού», μετά την πτώση σε σιντριβάνι στην Καλλιθέα.

Την ίδια ώρα αποκαλύπτεται πώς το παιδί διέφυγε της προσοχής των γονιών του και ο καθοριστικός ρόλος που διαδραμάτισε η παρουσία ενός μεγάλου παραπετάσματος, μπροστά από το σιντριβάνι, συμβάλλοντας στο να χαθεί πολύτιμος χρόνος.

Η εξέδρα και το παραπέτασμα έκρυβαν τη θέα

Μια υπερυψωμένη εξέδρα και ένα μεγάλο παραπέτασμα, που κάλυπτε τη θέα προς το σιντριβάνι, από την πλευρά που κάθονταν οι γονείς της 2χρονης που παραμένει διασωληνωμένη και σε σοβαρή κατάσταση στο νοσοκομείο, συνέβαλε αρνητικά στην έγκαιρη ανεύρεση της μικρής, όταν αυτή διέφυγε της προσοχής των γονιών της.

Σύμφωνα με μαρτυρίες, οι γονείς κάθονταν με το παιδί σε μια παρακείμενη στην πλατεία Κύπρου καφετέρια. Κάποια στιγμή ο πατέρας της αφαιρέθηκε μιλώντας στο τηλέφωνο, ενώ η νεαρή μητέρα της 2χρονης απασχολήθηκε μιλώντας με μια γνωστή της. Όταν, μετά από λίγα λεπτά, οι γονείς αντιλήφθηκαν την απουσία του παιδιού, την αναζήτησαν όχι στο σιντριβάνι στο οποίο είχε πέσει, αλλά σε άλλο σημείο της πλατείας, καθώς αυτό δεν ήταν ορατό λόγω του παραπετάσματος που υπήρχε μπροστά του.

Όπως αποκαλύπτει το ertnews.gr, οι γονείς χρειάστηκαν 3-4 λεπτά για να κατευθυνθούν προς το εσωτερικό της πλατείας όπου και ο 26χρονος πατέρας εντόπισε το κοριτσάκι να έχει χάσει τις αισθήσεις του μέσα στο νερό. Τότε το τράβηξε μέσα από το νερό και στο σημείο εκτυλίχθηκαν δραματικές στιγμές με τον κόσμο να προσπαθεί να προσφέρει πρώτες βοήθειες μέχρι να έρθει το ΕΚΑΒ και να μεταφερθεί το παιδί, συνοδεία περιπολικού, στο νοσοκομείο.

Εν αναμονή των αποτελεσμάτων της μαγνητικής τομογραφίας είναι οι θεράποντες γιατροί της δίχρονης που παραμένει διασωληνωμένη στο νοσοκομείο.

Στον ιατρικό τομέα, ενθαρρυντικά είναι τα νέα μετά την αξονική τομογραφία στην οποία υπεβλήθη η 2χρονη, καθώς δεν εντοπίστηκε οίδημα στον εγκέφαλο. Αυτό είναι ένα μικρό αλλά σημαντικό βήμα, σύμφωνα με τους γιατρούς, δεδομένου ότι το κοριτσάκι είχε μείνει για σχεδόν μία ώρα χωρίς αναπνοή και επανήλθε χάρη στις προσπάθειες -επί σαράντα λεπτά- των γιατρών να το επαναφέρουν.

Να σημειωθεί ότι χθες πραγματοποιήθηκε επίσης και μαγνητική τομογραφία στο παιδί, προκειμένου να επιβεβαιωθούν τα ευρήματα της αξονικής και να υπάρξει πιο αναλυτική εικόνα της κατάστασης της υγείας του. Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις των γιατρών, ρόλο στη μέχρι στιγμής ενθαρρυντική εικόνα φαίνεται να έπαιξε και η χαμηλή θερμοκρασία του νερού στο οποίο είχε πέσει το κοριτσάκι.

Ωστόσο, όπως επισημαίνουν οι θεράποντες γιατροί, το παιδί εξακολουθεί να βρίσκεται σε κρίσιμη κατάσταση και δεν έχει διαφύγει τον κίνδυνο.