Μάρτυρες υποστήριξαν ότι το κοριτσάκι που έπεσε στο συντριβάνι στην Καλλιθέα είχε ξεφύγει της προσοχής των γονιών του.

Ειδικότερα, σύμφωνα με πληροφορίες που μετέδωσε η εκπομπή «Αποκαλύψεις, ο πατέρας μιλούσε στο κινητό, ενώ η μητέρα ήταν πιο πέρα. Έτσι, το παιδί διέφυγε της προσοχής χάθηκε από το οπτικό τους πεδίο, με αποτέλεσμα να ψάχνουν να το βρουν.

Συγγενής του ζευγαριού σε δηλώσεις που έκανε, ανέφερε ότι η μητέρα βρίσκεται σε δύσκολη ψυχολογική κατάσταση μετά το συμβάν.

«Το παιδάκι έπαιζε μαζί με τα υπόλοιπα παιδάκια στην πλατεία, όπως σχεδόν καθημερινά συναντιούνται σε εκείνο το σημείο και παίζουν και οι γονείς βρίσκονταν σε απόσταση 4-5 μέτρων μακριά», είπε στην εκπομπή του ΑΝΤ1.

«Οι γονείς είχαν οπτική επαφή, αλλά εκείνο το λεπτό διέφυγε από την προσοχή τους το παιδί και έχασαν χρόνο, γιατί δεν φαντάστηκαν ότι θα έπεφτε στο σιντριβάνι και έτρεξαν προς την άλλη κατεύθυνση. Έτσι, χάθηκε πολύτιμος χρόνος», πρόσθεσε στη συνέχεια.