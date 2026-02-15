Οι Νιου Γιορκ Νικς ήταν αυτοί που κέρδισαν στον διαγωνισμό shooting stars, στο φετινό All Star Game. Οι Τζέιλεν Μπράνσον, Καρλ-Άντονι Τάουνας και Άλαν Χιούστον συγκέντρωσαν 47 βαθμούς απέναντι στους Κνολ Κνίπελ, Τζέιλεν Τζόνσον και Κόρι Μαγκέτι, οι οποίοι έμειναν στους 37.

Από εκεί και πέρα, ο Κεσάντ Τζόνσον ήταν ο μεγάλος νικητής του διαγωνισμού καρφωμάτων.

Ο 24χρονος παίκτης των Μαϊάμι Χιτ πήρε 45,4 βαθμούς και πήγε στον τελικό μαζί με τον Κάρτερ Μπράιαντ, ο οποίος συγκέντρωσε 49,2 βαθμούς, μετά το δικό του κάρφωμα.

Στον τελικό, ο Μπράιαντ κατάφερε να πραγματοποιήσει ένα εντυπωσιακό κάρφωμα στην πρώτη προσπάθεια, παίρνοντας το μοναδικό 50 της βραδιάς, όμως στη δεύτερη δεν κατάφερε να πετύχει αυτό που είχε σχεδιάσει, με αποτέλεσμα να πάρει 43. Ο Τζόνσον πήγε σε πιο εύκολα καρφώματα και με 49,6 στην πρώτη και 47,8 στη δεύτερη προσπάθεια και έτσι κατέκτησε το βραβείο.

Τέλος, ο Ντέμιαν Λίλαρντ ήταν αυτός που κατέκτησε τον διαγωνισμό τριπόντων, παρότι είναι τραυματίας. Ο παίκτης των Πόρτλαντ Τρέιλ Μπλέιζερς διέκοψε τη θεραπεία του, για να πάρει μέρος στο All Star Game και βγήκε νικητής.

Καλύτερος στον πρώτο γύρο ήταν ο Ντέβιν Μπούκερ, ο οποίος πάλεψε στον τελικό κόντρα στον Λίλαρντ, χωρίς όμως να καταφέρει να πάρει τον τίτλο. Στον τελικό πήγε και ο Κον Κνίπελ, ο οποίος έμεινε πίσω στο κρίσιμο σημείο.

Αναλυτικά τα αποτελέσματα: Πρώτος γύρος: Ντέβιν Μπούκερ 30, Κον Κνίπελ 27, Ντάμιαν Λίλαρντ 27, Ντόνοβαν Μίτσελ 24, Νόρμαν Πάουελ 23, Τζαμάλ Μάρεϊ 18, Ταϊρίς Μάξι 17, Μπόμπι Πόρτις 15. Τελικός: Ντάμιαν Λίλαρντ 29, Ντέβιν Μπούκερ 27, Κον Κνίπελ 17.