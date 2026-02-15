Με την εβδομάδα να ξεκινά με ένα καθοριστικό βήμα για την ενεργοποίηση του νέου κύκλου ερευνών υδρογονανθράκων στην Ελλάδα, καθώς αναμένεται αύριο να πέσει η υπογραφή των τεσσάρων συμβάσεων με τη Chevron για τις θαλάσσιες περιοχές νότια της Πελοποννήσου και της Κρήτης μια εξέλιξη που θα συμβάλλει στην ενίσχυση της ενεργειακής και γεωπολιτικής θέσης της χώρας, το Μέγαρο Μαξίμου μέσα σε ένα ρευστό πολιτικό περιβάλλον επιχειρεί να επιβάλλει νέα ατζέντα υπαγορεύοντας τον πολιτικό βηματισμό.

Στενός συνεργάτης του πρωθυπουργού έλεγε στο newsbeast.gr ότι τα ποσοστά της ΝΔ έχουν «τσιμπήσει» προς τα πάνω το τελευταίο διάστημα και σε αυτό μένει να προστεθεί και ο θετικός απόηχος από το ελληνοτουρκικό ραντεβού στην Άγκυρα. Στο πλαίσιο αυτό στόχος του κυβερνητικού επιτελείου είναι να διατηρηθεί το θετικό κυβερνητικό μομέντουμ και να ενισχυθεί, χαράσσοντας σαφείς διαχωριστικές γραμμές από την αντιπολίτευση, η οποία επιμένει να σφυροκοπά την κυβέρνηση, κατηγορώντας την ακόμα και για την υπόθεση Παναγόπουλου.

Συσπείρωση

Σε παράλληλο χρόνο, κινητικότητα επιδεικνύεται και στο γαλάζιο κομματικό μηχανισμό με στόχο τη συσπείρωση, ενώ στο παρασκήνιο γίνονται συναντήσεις ακόμα και σε ανώτατο επίπεδο για ανανέωση στα γαλάζια ψηφοδέλτια ανά την επικράτεια με βολιδοσκόπηση νέων προσώπων με διαδρομή και πλούσια βιογραφικά.

Μπορεί το ραντεβού στην κάλπη να έχει προγραμματιστεί για την Άνοιξη του 2027, ωστόσο οι διεργασίες – ζυμώσεις έχουν ξεκινήσει για τα καλά και το προεκλογικό αφήγημα της ΝΔ στηρίζεται στην πολιτική σταθερότητα. Στόχος να κλείσει η ψαλίδα προς την αυτοδυναμία με βασική επιδίωξη να παγιωθεί το 3 μπροστά σε πανελλαδικό ποσοστό αλλά και να διευρυνθεί η απόσταση μεταξύ πρώτου και δεύτερου κόμματος.

Στη φιλοσοφία αυτή θα κινηθεί και το αυριανό ραντεβού στο ξενοδοχείο «Grand Hyatt» καθώς το γαλάζιο οργανωτικό κόβει την πρωτοχρονιάτικη πίτα του με βασικό ομιλητή τον Κυριάκο Μητσοτάκη, ο οποίος θα εστιάσει στην προβολή του κυβερνητικού έργου θέτοντας και την παράμετρο της προοπτικής για το μέλλον, ενώ απευθυνόμενος στη γαλάζια βάση θα στείλει μήνυμα ενότητας και εγρήγορσης.

Σχηματοποιείται η γαλάζια πρόταση

Στο πεδίο της Συνταγματικής αναθεώρησης η κυβερνητική πλειοψηφία έχει καταλήξει σύμφωνα με πληροφορίες στην πρότασή της για την αλλαγή του άρθρου 86 περί´ ευθύνης υπουργών.

Αναμένεται να προτείνει την κατάργηση των προανακριτικών επιτροπών με την προανάκριση να γίνεται από ειδικό δικαστικό όργανο.

Επίσης προτίθεται να καταργήσει τη διαδικασία του αμελλητί και θα προηγείται ένα δικαστικό συμβούλιο το οποίο θα κρίνει αν θα διαβιβάζεται στη βουλή αίτημα με το οποίο θα ζητείται να ασκηθεί δίωξη κατά μέλους της κυβέρνησης. Το επόμενο διάστημα η κυβερνητική πρότασης θα οριστικοποιηθεί προκειμένου να παρουσιαστεί η πλήρης πρόταση η οποία ήδη έχει δεχθεί κριτική κυρίως από συνταγματολόγους με προεξάρχοντα τον Ευάγγελο Βενιζέλο.

Οπως τονίζουν πάντως σε αυτή την πολύ σημαντική διαδικασία δεν θα κάνουν πίσω και καλούν τους πολιτικούς τους αντιπάλους να την αντιμετωπίσουν με την δέουσα σοβαρότητα.