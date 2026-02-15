Συναγερμός σήμανε το πρωί στις λιμενικές αρχές της Κορινθίας, όταν εντοπίστηκε σορός στον Ισθμό, προκαλώντας κινητοποίηση των αρμόδιων υπηρεσιών.

Κατά τις πρωινές ώρες της ημέρας, η Λιμενική Αρχή Ισθμίων ενημερώθηκε για την ύπαρξη σορού εντός της διώρυγας. Αμέσως ενεργοποιήθηκαν οι προβλεπόμενες διαδικασίες, με στελέχη της υπηρεσίας να σπεύδουν στο σημείο από ξηράς, ενώ παράλληλα απέπλευσε περιπολικό σκάφος

Σύμφωνα με το korinthostv το πλήρωμα του περιπολικού εντόπισε τη σορό μέσα στο κανάλι και προχώρησε στην ανάσυρσή της, υπό τον συντονισμό της αρμόδιας αρχής.

Η προανάκριση βρίσκεται σε εξέλιξη και διενεργείται από την αρμόδια Λιμενική Αρχή, ενώ αναμένεται να πραγματοποιηθεί νεκροψία-νεκροτομή, προκειμένου να διακριβωθούν τα ακριβή αίτια του θανάτου.