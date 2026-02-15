Με την αναμέτρηση του Παναθηναϊκού απέναντι στον Κολοσσό Ρόδου κλείνει σήμερα η αυλαία της 19ης αγωνιστικής της Basket League. Οι γηπεδούχοι βρίσκονται στη δεύτερη θέση της βαθμολογίας με 32 βαθμούς, ενώ οι φιλοξενούμενοι στη 13η θέση με 21 βαθμούς.

Οι «πράσινοι» μετρούν 50 νίκες σε 52 ματς των δύο ομάδων. Οι 27 από αυτές είναι συνεχόμενες, ενώ εντός έδρας και στην σημερινή αναμέτρηση θέλουν να δείξουν πως έχουν ξεπεράσει τον αγώνα με την Φενέρμπαχτσε και να φτιάξουν την ψυχολογία τους ενόψει του Final-8 του Κυπέλλου Ελλάδος.

Στα αγωνιστικά, ο Παναθηναϊκός έχει μόνο μια απουσία, αυτή του Αλέξανδρου Σαμοντούροφ, με τον Αταμάν να καλείται να κόψει δύο παίκτες από τη λίστα ξένων για το σημερινό ματς. Για τους Ροδίτες, ο Γκούντγουιν θα μείνει εκτός αγώνα και τη θέση του θα πάρει ο Κένεντι.

Αναλυτικά το πρόγραμμα και τα αποτελέσματα της 19ης αγωνιστικής:

Σάββατο 14 Φεβρουαρίου

Προμηθέας-Περιστέρι 77-84

Μύκονος-Άρης 74-83

Ηρακλής-Ολυμπιακός 70-95

ΠΑΟΚ-ΑΕΚ 71-88

Μαρούσι-Καρδίτσα 78-77

Κυριακή 15 Φεβρουαρίου

Παναθηναϊκός-Κολοσσός (16:00, ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ)