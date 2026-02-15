Ο πρώην πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών, Μπαράκ Ομπάμα, δήλωσε ότι οι εξωγήινοι είναι «πραγματικοί», πριν απορρίψει κατηγορηματικά τις μακροχρόνιες θεωρίες συνωμοσίας που υποστηρίζουν ότι εξωγήινα όντα κρατούνται μυστικά στην Περιοχή 51. Η ειλικρινής αυτή ανταλλαγή απόψεων προσέφερε μια σπάνια ματιά στο τι μπορεί να γνωρίζουν οι πρόεδροι των ΗΠΑ γύρω από ένα από τα πιο διαχρονικά μυστήρια της αμερικανικής κοινωνίας.

Οι δηλώσεις έγιναν όταν ο δημοσιογράφος Μπράιαν Τάιλερ Κοέν τον ρώτησε ευθέως: «Οι εξωγήινοι είναι πραγματικοί;». Ο Μπαράκ Ομπάμα απάντησε άμεσα: «Εε, είναι πραγματικοί, αλλά εγώ δεν τους έχω δει», για να περάσει αμέσως στη συζήτηση γύρω από τις θεωρίες που αφορούν την Περιοχή 51, τη μυστική στρατιωτική εγκατάσταση των ΗΠΑ στη Νεβάδα που εδώ και δεκαετίες βρίσκεται στο επίκεντρο εξωγήινων θεωριών συνωμοσίας.

«Και δεν κρατούνται σε… πώς το λένε; Στην Περιοχή 51!» συνέχισε ο Ομπάμα. «Δεν υπάρχει καμία υπόγεια εγκατάσταση, εκτός αν υπάρχει μια τεράστια συνωμοσία και την έκρυψαν από τον πρόεδρο των Ηνωμένων Πολιτειών». Τα σχόλιά του, διατυπωμένα με έναν συνδυασμό χιούμορ και αυθεντίας, συνιστούσαν μια ξεκάθαρη απόρριψη των ισχυρισμών ότι η αμερικανική κυβέρνηση στεγάζει μυστικά εξωγήινες μορφές ζωής σε αυτή τη διαβαθμισμένη βάση.

Η Περιοχή 51 έχει τροφοδοτήσει δεκαετίες εικασιών, ιδιαίτερα από την εποχή του Ψυχρού Πολέμου, όταν η απομονωμένη τοποθεσία της στην έρημο και οι απόρρητες δραστηριότητές της την κατέστησαν φυσικό στόχο φημών για UFO και συγκάλυψη εξωγήινων επισκέψεων. Η κυβέρνηση των ΗΠΑ έχει αναγνωρίσει την ύπαρξη της εγκατάστασης, ωστόσο έχει επανειλημμένα δηλώσει ότι χρησιμοποιείται για τη δοκιμή προηγμένων στρατιωτικών αεροσκαφών.

Στη συνέχεια, ο Κοέν ρώτησε τον Ομπάμα ποιο ήταν το ερώτημα στο οποίο ήθελε περισσότερο να βρει απάντηση όταν μπήκε στον Λευκό Οίκο. «Πού είναι οι εξωγήινοι;» απάντησε γελώντας ο πρώην πρόεδρος. Η ανταλλαγή αυτή εντάχθηκε σε μια ευρύτερη συνέντευξη, στην οποία ο Ομπάμα αναφέρθηκε τόσο στην προεδρία του όσο και στη ζωή του μετά τον Λευκό Οίκο.