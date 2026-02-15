Ένα ακόμη πρόστιμο ήρθε από την UEFA στον Παναθηναϊκό, αυτή τη φορά για την αναμέτρηση στο ΟΑΚΑ με την Ρόμα, που διεξήχθη στις 29 Ιανουαρίου και έληξε ισόπαλο με 1-1.

Συγκεκριμένα, για το παιχνίδι με τους Ιταλούς το «τριφύλλι» καλείται να πληρώσει 43.500 ευρώ, με το ποσό να κρατείται από τα συνολικά έσοδα που θα έχουν φέτος οι «πράσινοι» από την πορεία τους στην διοργάνωση του Europa League.

Η Πειθαρχική Επιτροπή (Control, Ethics and Disciplinary Body) σε συνεδρίαση που πραγματοποιήθηκε στις 4/2 (με τις αποφάσεις να κοινοποιούνται επισήμως την Παρασκευή 13/2), τιμώρησε το «τριφύλλι» για τις εξής παραβάσεις:

Παρεμπόδιση δημόσιων διαδρόμων διέλευσης, άρθρο 38 Κανονισμού Ασφάλειας και Προστασίας της UEFA: Πρόστιμο: 13.000 ευρώ

Άναμμα πυροτεχνημάτων, άρθρο 16(2)(γ) Πειθαρχικού Κανονισμού: Πρόστιμο: 30.500 ευρώ

Aπό το περασμένο καλοκαίρι, όταν και ξεκίνησε την ευρωπαϊκή του πορεία από τα προκριματικά του Champions League, ο Παναθηναϊκός έχει δεχθεί συνολικά πρόστιμα ύψους 210.625 ευρώ.