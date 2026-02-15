Σε λίγες ημέρες από τώρα είναι το τριήμερο των Αποκριών και πολλοί αφήνουν το κλεινόν άστυ, επιλέγοντας προορισμούς για να το γιορτάσουν με καρναβάλια και άλλα αποκριάτικα ήθη κι έθιμα.

Μάλιστα, σε κάποιες περιοχές της Ελλάδας, οι εκδηλώσεις δεν ολοκληρώνονται την Κυριακή, αλλά την Καθαρά Δευτέρα, γιορτάζοντας τα κούλουμα. Κι ένας από αυτούς τους προορισμούς είναι και το Γαλαξίδι με τα περίφημα αλευρομουτζουρώματα. Το έθιμο που δεν αφήνει κανέναν καθαρό, προσφέροντας ατελείωτες ώρες «πολέμου» και διασκέδασης, αποτελεί έναν επιπλέον λόγο για να επιλέξετε το «στεριανό νησί» της Φωκίδας, όπως συνηθίζουν να το αποκαλούν.

Οι ρίζες των αλευρομουτζουρωμάτων φτάνουν στα βυζαντινά χρόνια, αλλά τη σημερινή τους μορφή την πήραν περίπου από τα μέσα του 19ου αιώνα και μετά, την εποχή της άνθησης της ιστιοφόρου ναυτιλίας. Ήταν τότε η αποχαιρετιστήρια γιορτή πριν την αναχώρηση των ναυτικών.

Πέρα, όμως, από τα αλευρομουτζουρώματα, κατά την παραμονή σας στο Γαλαξίδι, θα απολαύσετε τη βόλτα στα καντούνια του παραδοσιακού οικισμού -έχει χαρακτηριστεί ιστορικός διατηρητέος οικισμός από το 1967- αλλά και στο κεντρικό λιμάνι που θα σας ανταμείψει με τη μοναδική ομορφιά που θα συναντήσετε.

Μπορείτε, επίσης, να ανεβείτε στον λόφο Ξηροτύρι, βόρεια του Γαλαξιδίου, όπου βρίσκεται η σπηλιά Αγκώνα με σταλακτίτες, σκαλιστά σκαλοπάτια και ένα αρχαίο πιθάρι σφηνωμένο στον πυθμένα της. Επίσης, ανάμεσα στα αξιοθέατα που αξίζει κανείς να επισκεφτεί, είναι ο Ιερός Ναός του Αγίου Νικολάου, το παλιό Σχολείο και το Ναυτικό και Εθνολογικό Μουσείο στο οποίο αξίζει να αφιερώσετε χρόνο από τη βόλτα σας για να δείτε σπουδαία εκθέματα, ανάμεσα στα οποία και η ναυτική πινακοθήκη του Γαλαξιδίου.

