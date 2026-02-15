Ένα εξοργιστικό περιστατικό, που προκάλεσε έντονη αναστάτωση σε όσους το αντιλήφθηκαν, σημειώθηκε το βράδυ του Σαββάτου στην πλατεία Πάρκου στη Λαμία.

Του ανταποκριτή μας από το lamiareport στη Στρεά Ελλάδα

Σύμφωνα με όσα αποτυπώνονται στο βίντεο, ηλικιωμένος άνδρας, καλοντυμένος, βρισκόταν στο κάτω μέρος της πλατείας, στο σημείο όπου βρίσκονται τα σιντριβάνια, και προχωρούσε σε πράξη αυνανισμού, την ώρα που γύρω του κινούνταν δεκάδες πεζοί και διερχόμενα οχήματα. Η κίνηση στο σημείο ήταν ιδιαίτερα αυξημένη, καθώς επρόκειτο για Σαββατόβραδο, ενώ ανάμεσα στον κόσμο υπήρχαν και πολλά ανήλικα παιδιά λόγω της ώρας.

Το συμβάν καταγράφηκε τυχαία σε κινητό τηλέφωνο από νεαρή κοπέλα που περνούσε από το σημείο λίγα λεπτά πριν από τις 10:00 το βράδυ.

Σε κάποια στιγμή, διερχόμενο αυτοκίνητο κορνάρει και σταματά για λίγο, ωστόσο ο άνδρας δεν δείχνει να αποθαρρύνεται και συνεχίζει κανονικά την πράξη του.

Αξίζει να σημειωθεί ότι, μέχρι στιγμής, δεν έχει υπάρξει καμία επίσημη καταγγελία ή αναφορά προς την αστυνομία για το συγκεκριμένο περιστατικό.