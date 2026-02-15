Σε τροχιά ανάκαμψης εισέρχεται η Διώρυγα του Σουέζ, με τα μεγέθη του πρώτου εξαμήνου του οικονομικού έτους 2025/2026 (1 Ιουλίου 2025 – 31 Δεκεμβρίου 2025) να αποτυπώνουν σαφή βελτίωση στη ναυσιπλοΐα και στα έσοδα, σε μια περίοδο που η διεθνής ναυτιλία αναζητά σταθερότητα και ασφαλείς εμπορικές οδούς.

Ο ναύαρχος Ossama Rabiee, πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος της Αρχής, ανακοίνωσε αύξηση 5,8% στον αριθμό των πλοίων που διέσχισαν τη Διώρυγα και άνοδο 16% στην καθαρή χωρητικότητα.

Η θετική αυτή δυναμική μεταφράστηκε σε ενίσχυση των εσόδων κατά 18,5% σε σύγκριση με το αντίστοιχο διάστημα του 2024/2025.

Από τις αρχές του 2026, 1.315 πλοία με συνολική καθαρή χωρητικότητα 56 εκατ. τόνων διήλθαν από το κανάλι, αποφέροντας έσοδα 449 εκατ. δολαρίων, έναντι 1.243 πλοίων, 47 εκατ. τόνων και 368 εκατ. δολαρίων την ίδια περίοδο πέρυσι.

Ιδιαίτερο συμβολισμό είχε η διέλευση του πλοίου μεταφοράς εμπορευματοκιβωτίων Maersk Astrid Maersk στο παρθενικό του ταξίδι μέσω της Διώρυγας.

Το πλοίο, μήκους 350 μέτρων και ολικής χωρητικότητας 185.000 τόνων, ανεφοδιάστηκε με «πράσινη» μεθανόλη στο East Port Said πριν ενταχθεί στη βόρεια νηοπομπή με προορισμό το Ομάν, σηματοδοτώντας την ενίσχυση της στρατηγικής συνεργασίας μεταξύ της Αρχής και του δανικού ομίλου.

Το συγκεκριμένο containers ship, με πλάτος 54 μέτρα και βύθισμα 14,8 μέτρα, αποτελεί το μεγαλύτερο πλοίο μεταφοράς εμπορευματοκιβωτίων της Maersk που διέσχισε τη Διώρυγα τα τελευταία δύο χρόνια.

Ψηφιακός μετασχηματισμός, εκπαίδευση και ασφάλεια

Ο ναύαρχος Ossama Rabiee αναφέρθηκε επίσης στις διοικητικές και επιχειρησιακές μεταρρυθμίσεις που υλοποιεί η Αρχή στο πλαίσιο της Αναπτυξιακής Στρατηγικής 2030, με βασικό άξονα την επένδυση στο ανθρώπινο δυναμικό.

Η στρατηγική εστιάζει στην εκπαίδευση νέων στελεχών μέσω προηγμένων προγραμμάτων κατάρτισης, στην αναβάθμιση των κέντρων επαγγελματικής εκπαίδευσης, καθώς και στη δημιουργία Κέντρου Καινοτομίας και Αριστείας.

Παράλληλα, προωθείται η ανάπτυξη της Ακαδημίας Ναυτικής Κατάρτισης και Προσομοίωσης.

Ιδιαίτερη αναφορά έγινε στο Έργο Ανάπτυξης του Νότιου Τομέα της Διώρυγας, το οποίο έχει ήδη τεθεί σε λειτουργία, αυξάνοντας – σύμφωνα με τον ίδιο – την ασφάλεια της ναυσιπλοΐας κατά 28%.

Οι παρεμβάσεις συνοδεύτηκαν από εκσυγχρονισμό των υπηρεσιών πλοήγησης και την εισαγωγή νέων υποστηρικτικών υπηρεσιών, όπως αλλαγή πληρωμάτων, θαλάσσιο ασθενοφόρο και θαλάσσια διάσωση.

Ο κ. Rabiee τόνισε ακόμη ότι η Διώρυγα επανατοποθετείται ως σύγχρονο σύστημα logistics, υιοθετώντας ολοκληρωμένη ψηφιακή μεταμόρφωση σε όλες τις λειτουργίες της.

«Made in Egypt» και εξαγωγές ναυπηγικού εξοπλισμού

Στο ίδιο πλαίσιο, τα ναυπηγεία της Αρχής και οι συνδεδεμένες εταιρείες καταγράφουν πρόοδο στην κατασκευή ναυτιλιακών μονάδων, στο πλαίσιο της στρατηγικής «Made in Egypt».

Η προσπάθεια κορυφώθηκε με την υπογραφή σύμβασης εξαγωγής δύο ρυμουλκών προς την ιταλική εταιρεία NERI, σηματοδοτώντας την είσοδο της Αιγύπτου στον χάρτη των εξαγωγών ναυπηγικού εξοπλισμού.

Οδηγία MARAD για Περσικό Κόλπο και Στενό του Ορμούζ

Την ίδια ώρα, σε αυξημένη επιφυλακή καλεί τα εμπορικά πλοία με αμερικανική σημαία η Maritime Administration (MARAD) των ΗΠΑ, εκδίδοντας εξαμηνιαία οδηγία θαλάσσιας ασφάλειας για τη διέλευση από τον Περσικό Κόλπο, τα Στενά του Ορμούζ και τον κόλπο του Ομάν.

Η οδηγία 2026-001, με ισχύ από 9 Φεβρουαρίου έως 8 Αυγούστου 2026, προειδοποιεί για κίνδυνο παρενοχλήσεων, επιβιβάσεων ή κατασχέσεων πλοίων από ιρανικές δυνάμεις.

Η MARAD καλεί τους πλοιάρχους να διατηρούν ενεργό το AIS, να κινούνται μακριά από ιρανικά χωρικά ύδατα και να συντονίζουν τα ταξίδια τους με τις αρμόδιες ναυτικές αρχές, υπογραμμίζοντας την ανάγκη συνεχούς επαγρύπνησης σε μια περίοδο αυξημένης γεωπολιτικής έντασης.