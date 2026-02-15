Το κατώφλι του Δικαστικού Μεγάρου Ηρακλείου πέρασε λίγο μετά τις 12 το μεσημέρι της Κυριακής (15/02) ο 64χρονος, ο οποίος κατηγορείται για τη δολοφονία του 67χρονου αδελφού του στο χωριό Μάρθα του Δήμου Βιάννου.

Ο κατηγορούμενος οδηγήθηκε ενώπιον του εισαγγελέα, προκειμένου να του ασκηθούν ποινικές διώξεις, αλλά και να οριστεί ημερομηνία για την απολογία του.

Η οικογενειακή τραγωδία σημειώθηκε το βράδυ του Σαββάτου (14/02), όταν ο 64χρονος μαχαίρωσε θανάσιμα τον 67χρονο αδελφό του.

Οι διαφωνίες του παρελθόντος και η απομόνωση του 64χρονου

Σύμφωνα με πληροφορίες, στις 19:40 χθες το απόγευμα, ο 64χρονος τηλεφώνησε στο Αστυνομικό Τμήμα Βιάννου, αναφέροντας ότι διαπληκτιζόταν με τον 67χρονο αδελφό του μέσα στο σπίτι τους. Η αιτία του επεισοδίου, όπως δήλωσε ο ίδιος, ήταν μια φαινομενικά ασήμαντη διαφωνία για τα κλειδιά του αυτοκινήτου.

Άμεσα στο σημείο έσπευσαν αστυνομικοί, οι οποίοι εντόπισαν τον 64χρονο τη στιγμή που εξερχόταν από το σπίτι. Σύμφωνα με τις καταθέσεις, ο δράστης παραδέχτηκε ότι είχε σκοτώσει τον αδελφό του. Οι αστυνομικοί τον απομάκρυναν από τον χώρο και κατά τον έλεγχο στο εσωτερικό του σπιτιού διαπίστωσαν ότι ο 67χρονος βρισκόταν νεκρός σε δωμάτιο, φέροντας πολλαπλά τραύματα από αιχμηρό αντικείμενο στον τράχηλο και ένα σοβαρό τραύμα στην κοιλιά, όπου το μαχαίρι παρέμενε καρφωμένο.

Ο 64χρονος οδηγήθηκε στο Α.Τ. Βιάννου, όπου εξετάστηκε από αξιωματικούς της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ηρακλείου και ομολόγησε την πράξη του, δίνοντας λεπτομέρειες για το τι προηγήθηκε. Όπως φαίνεται, οι προσωπικές και οικογενειακές διαφορές οδήγησαν σε αυτήν την τραγωδία.

Σε βάρος του δράστη σχηματίστηκε δικογραφία και συνελήφθη, ενώ πρόκειται να οδηγηθεί στον Εισαγγελέα Πρωτοδικών Ηρακλείου. Στο σπίτι μετέβησαν αξιωματικοί της Υ.Δ.Ε.Ε. Ηρακλείου και κλιμάκιο της Γενικής Περιφερειακής Αστυνομικής Διεύθυνσης Κρήτης, ενώ κλήθηκε και ιατροδικαστής για να διενεργήσει αυτοψία στον χώρο.

Τα δύο αδέλφια διέμεναν το τελευταίο διάστημα στο ίδιο σπίτι, ενώ το θύμα είχε ζήσει για αρκετά χρόνια στο Ηράκλειο πριν επιστρέψει στη Μάρθα.

Όπως αναφέρει ρεπορτάζ του CRETA24, οι δύο άνδρες είχαν στο παρελθόν έντονες διαφωνίες. Παρότι είχαν ξαναέρθει σε επαφή και έδειχναν να έχουν συμφιλιωθεί, φαίνεται πως οι εντάσεις δεν είχαν εκλείψει.

Ο 67χρονος ήταν διαζευγμένος και πατέρας δύο παιδιών, ενώ ο 64χρονος, σύμφωνα με μαρτυρίες κατοίκων, ζούσε απομονωμένος και αντιμετώπιζε προβλήματα συμπεριφοράς.

Αξίζει να σημειωθεί ότι ο φερόμενος ως δράστης είχε απασχολήσει και στο παρελθόν τις αρχές για περιστατικά βίας, στα οποία είχε κάνει χρήση κυνηγετικού όπλου.

Η επίσημη ανακοίνωση της ΕΛ.ΑΣ

Η Ελληνική Αστυνομία εξέδωσε δελτίο Τύπου για το έγκλημα, το οποίο αναφέρει τα εξής:

Συνελήφθη χθες (14.02.2026) το βράδυ σε περιοχή του Δήμου Βιάννου από αστυνομικούς τους Αστυνομικού Τμήματος Βιάννου, 64χρονος ημεδαπός κατηγορούμενος για ανθρωποκτονία και παραβάσεις Νομοθεσίας περί όπλων και ενδοοικογενειακής βίας.

Ειδικότερα, βραδινές ώρες χθες (14.02.2026) ο 64χρονος κατόπιν διαπληκτισμού με τον 67χρονο αδελφό του τον τραυμάτισε θανάσιμα με χρήση αιχμηρού αντικειμένου.

Ο συλληφθείς θα οδηγηθεί στην αρμόδια Εισαγγελική Αρχή.

Η προανάκριση ενεργείται από την Υποδιεύθυνση Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ηρακλείου.