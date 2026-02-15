Καταδικαστική απόφαση εξέδωσε δικαστήριο του Λονδίνου σε βάρος πρώην ιμάμη, ο οποίος κρίθηκε ένοχος για σειρά βιασμών και σεξουαλικών επιθέσεων σε γυναίκες και ανήλικα κορίτσια, εκμεταλλευόμενος τη θέση του ως θρησκευτικός ηγέτης σε τέμενος του ανατολικού Λονδίνου και πείθοντας τα θύματά του ότι διέθετε «μαγικές δυνάμεις».

Ο Αμπντούλ Χαλίμ Καν, 54 ετών, κρίθηκε ένοχος για συνολικά 21 αδικήματα βιασμού, σεξουαλικής επίθεσης και σεξουαλικών εγκλημάτων σε βάρος παιδιών, σε δίκη που διεξήχθη στο Snaresbrook Crown Court. Τα αδικήματα αφορούν επτά γυναίκες και κορίτσια, εκ των οποίων τρεις ήταν ανήλικες στην πρώιμη εφηβεία τους την περίοδο που κακοποιήθηκαν. Οι πράξεις έλαβαν χώρα από το 2004 έως το 2015.

Όλα τα θύματα ήταν μέλη της τοπικής μουσουλμανικής κοινότητας. Σύμφωνα με τα στοιχεία της υπόθεσης, ο κατηγορούμενος εκμεταλλεύτηκε την ιδιότητά του για να πείσει τις γυναίκες και τα κορίτσια να τον συναντούν σε απομονωμένα σημεία, υποστηρίζοντας ότι έπρεπε να τις προστατεύσει από κάτι κακό που επρόκειτο να τους συμβεί. Κατά τη διάρκεια των συναντήσεων αυτών, προχωρούσε σε βιασμούς ή άλλες μορφές σεξουαλικής κακοποίησης, ισχυριζόμενος ότι ήταν «κυριευμένος από τζιν», δηλαδή από κακό πνεύμα.

Όπως ανέφερε η Εισαγγελία, τα θύματα φοβούνταν να μιλήσουν σε φίλους ή συγγενείς, καθώς πίστευαν ότι ο δράστης μπορούσε να τους προκαλέσει κακό μέσω «μαύρης μαγείας». Η υπόθεση αποκαλύφθηκε τελικά τον Φεβρουάριο του 2018, όταν το νεότερο από τα θύματα βρήκε το θάρρος να μιλήσει σε εκπαιδευτικό και να περιγράψει όσα είχε υποστεί.

Όπως αναφέρει η Daily Mail την Παρασκευή, το δικαστήριο καταδίκασε τον Αμπντούλ Χαλίμ Καν για εννέα περιπτώσεις βιασμού, τέσσερις περιπτώσεις σεξουαλικής επίθεσης, δύο περιπτώσεις σεξουαλικής επίθεσης σε παιδί κάτω των 13 ετών, πέντε περιπτώσεις βιασμού παιδιού κάτω των 13 ετών και μία περίπτωση επίθεσης με διείσδυση. Στο πλαίσιο της έρευνας, αστυνομικοί της Metropolitan Police πήραν καταθέσεις από περισσότερους από 50 μάρτυρες, ενώ ο Καν κατηγορήθηκε επίσημα τον Μάρτιο του 2023.

Μετά την ανακοίνωση της ετυμηγορίας, μία από τις γυναίκες που υπήρξαν θύματα του πρώην ιμάμη περιέγραψε τον βαθύ και διαρκή αντίκτυπο που είχε η κακοποίηση στη ζωή της, τονίζοντας ότι επηρέασε την αίσθηση ασφάλειάς της, την ικανότητά της να εμπιστεύεται τους άλλους και τον τρόπο με τον οποίο αντιλαμβανόταν τις σχέσεις και την εξουσία. Όπως ανέφερε, η προδοσία από κάποιον που δεν θα έπρεπε ποτέ να της προκαλέσει κακό άφησε τραύματα που τη συνοδεύουν μέχρι σήμερα, ενώ η σιωπή που κράτησε για χρόνια συνοδεύτηκε από ντροπή, φόβο και σύγχυση. Η ίδια υπογράμμισε ότι, παρά τη δυσκολία της απόφασης να μιλήσει, η αντιμετώπιση που έλαβε κατά την έρευνα, με σεβασμό και αξιοπρέπεια, βοήθησε στην αποκατάσταση μέρους της εμπιστοσύνης που είχε χαθεί.

Ο Αμπντούλ Χαλίμ Καν παραμένει προφυλακισμένος ενόψει της ανακοίνωσης της ποινής του, η οποία έχει οριστεί για την Πέμπτη 14 Μαΐου, στο Snaresbrook Crown Court.

Η επικεφαλής της έρευνας, αστυνόμος Σάρα Γεμς, δήλωσε ότι απαιτείται εξαιρετική δύναμη για να καταγγείλει κάποιος κακοποίηση, ιδιαίτερα όταν ο δράστης θεωρείται πρόσωπο εμπιστοσύνης. Όπως ανέφερε, οι επτά γυναίκες που μίλησαν στην αστυνομία επέδειξαν εξαιρετικό θάρρος και μπορούν να αποτελέσουν παράδειγμα για άλλα θύματα, ενώ τόνισε ότι, παρότι τίποτα δεν μπορεί να αναιρέσει τη ζημιά που υπέστησαν, η καταδίκη ενδέχεται να προσφέρει μια μικρή αίσθηση δικαίωσης.