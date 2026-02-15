Η Ντόρα Μπακογιάννη στη συνέντευξη που έδωσε, ρωτήθηκε μεταξύ άλλων και για τη Σία Κοσιώνη, ενώ αποκάλυψε ότι πρόσφατα ο εγγονός της κόλλησε κορονοϊό.

Ειδικότερα, η Ντόρα Μπακογιάννη σημείωσε χαρακτηριστικά πως «η Σία Κοσιώνη είναι καλά, δόξα τω Θεώ. Είναι πάρα πολύ καλά τώρα. Βελτιώνεται κάθε μέρα και όλα είναι καλά».

«Είχατε να διαχειριστείτε και τον εγγονό σας εσείς, φαντάζομαι» σχολίασε, εν συνεχεία, η δημοσιογράφος για να αποκριθεί η Ντόρα Μπακογιάννη ως εξής. «Εγώ όχι, ο Κώστας να το διαχειριστεί περισσότερο. Η γιαγιά του πολύ λιγότερο, διότι αρρώστησε κι αυτός ο καημένος μαζί».

«Πέρασε κι αυτός λίγο Covid άρα δεν μπορούσε να πλησιάσει τη γιαγιά. Τώρα, όμως, είμαστε όλοι καλά δόξα τω Θεώ» συμπλήρωσε ακόμα, με χαμόγελο, η Ντόρα Μπακογιάννη στη νέα διαδικτυακή της συνέντευξη.