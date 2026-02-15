Λίγη ώρα μετά το «τι αμαρτίες πληρώνω;», με νέα ανάρτησή του στο Instagram ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος σχολίασε την ήττα του Παναθηναϊκού από τον Κολοσσό στο Telecom Center Athens.

Οι «πράσινοι» γνώρισαν την τρίτη ήττα στο πρωτάθλημα με το 97-102 από την ομάδα της Ρόδου και ο ιδιοκτήτης της ΚΑΕ επανήλθε με νέο story στο Instagram, στο οποίο ανέφερε τα εξής…

«Συμφωνώ απόλυτα ότι τα συμβόλαια πρέπει να είναι εγγυημένα. Συμφωνώ απόλυτα ότι πρέπει να υπάρχει προστασία για τους παίκτες… η οικογένειά μου κι εγώ το έχουμε αποδείξει σε κάθε είδους επιχειρηματική δραστηριότητα που έχουμε. Ότι σεβόμαστε κάθε εργαζόμενο.

Αλλά η EuroLeague δεν θα έπρεπε να προσπαθεί να προστατεύει και τους ιδιοκτήτες; Όταν οι παίκτες ή οι προπονητές δημιουργούν τέτοια προβλήματα στην ομάδα; Ή σε οποιαδήποτε επιχείρηση».