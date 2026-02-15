Στο τελευταίο του παιχνίδι πριν το Final 8 του κυπέλλου Ελλάδας, ο τραγικός Παναθηναϊκός ηττήθηκε εντός έδρας από τον Κολοσσό με 97-102 και επιβεβαίωσε πως αντί να βελτιώνεται πάει από το κακό στο χειρότερο.

Οι «πράσινοι», οι οποίοι πριν δύο εβδομάδες είχαν χάσει από τον Άρη προκαλώντας την οργή του Δημήτρη Γιαννακόπουλου, μπήκαν χαλαροί στο παιχνίδι και προηγήθηκαν με 14-10 με τους Όσμαν και Καλαϊτζάκη να σκοράρουν, στη συνέχεια όμως δέχθηκαν σερί 9-0 και βρέθηκαν στο -5 (14-19).

Η ομάδα του Εργκίν Αταμάν συνέχισε στο ίδιο μοτίβο και στο τέλος του πρώτου δεκαλέπτου ήταν στο -8 (23-31), με τα πράγματα να μη βελτιώνονται στο δεύτερο. Αντιθέτως, οι φιλοξενούμενοι, οι οποίοι «πυροβολούσαν» με τρίποντα, κατάφεραν να πάνε και στο +10 (44-54), πριν ολοκληρωθεί το πρώτο ημίχρονο με το σκορ 49-56.

Η λογική έλεγε ότι ο Παναθηναϊκός θα έμπαινε δυνατά στην τρίτη περίοδο για να πάρει το προβάδισμα και να χτίσει και μια καλή διαφορά φτάνοντας στη νίκη έστω χωρίς να εντυπωσιάσει, τα πράγματα όμως δεν εξελίχθηκαν ακριβώς έτσι… Αφού πρώτα βρέθηκαν και στο -11 (50-61), οι «πράσινοι» όντως πλησίασαν μειώνοντας σε 60-63 στο 24′, στη συνέχεια όμως είδε και πάλι τον Κολοσσό να ξεφεύγει.

Το σκορ ήταν 63-73 στο 28′ και 68-78 στο 30′, με το παιχνίδι να έχει μετατραπεί σε… ντέρμπι. Ένα ντέρμπι, στο οποίο το «τριφύλλι» έδειχνε ανήμπορο να αντιδράσει. Το 75-85 στο 35′ και το 78-90 ένα λεπτό μετά έκανε τους Ροδίτες να πιστέψουν πως όντως μπορούν να νικήσουν και το έκαναν!

Ο Παναθηναϊκός με σερί 11-0 κατάφερε να μειώσει σε 89-90 και στο 39′ με τρίποντο του Ναν ισοφάρισε σε 94-94, ο Κένεντι όμως με 5 πόντους στο τελευταίο λεπτό μετέτρεψε το σκορ σε 94-99 και τελικά ο Κολοσσός πήρε απίστευτη νίκη με 97-102!

Τα δεκάλεπτα: 23-31, 49-56, 68-78, 97-102