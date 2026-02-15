«Με συγκίνηση αποχαιρετούμε την Άννα Ψαρούδα Μπενάκη, μια σπουδαία προσωπικότητα της δημόσιας ζωής και της νομικής επιστήμης. Ως πρώτη γυναίκα πρόεδρος της Βουλής υπήρξε κόσμημα και έμπνευση για όλους, αφήνοντας έντονο αποτύπωμα» αναφέρει σε δήλωσή της για την απώλεια της Άννας Ψαρούδα Μπενάκη η Ντόρα Μπακογιάννη.

«Η πορεία της χαρακτηρίστηκε από ήθος, συνέπεια και αφοσίωση στους θεσμούς και τη δημοκρατία.

Η συμβολή της στον δημόσιο διάλογο, στη νομική σκέψη και στη θεσμική λειτουργία της χώρας υπήρξε πολύτιμη» υπογράμμισε, εκφράζοντας τα συλλυπητήριά της στους οικείους της.