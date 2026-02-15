Το φινάλε του αγώνα ανάμεσα στον Παναθηναϊκό και τη Φενέρμπαχτσε ήταν επεισοδιακό και ο Ιμπραήμ Κουτλουάι πιστεύει πως αυτός που ευθύνεται είναι ο Ματίας Λεσόρ και όχι ο Γουέιντ Μπόλντγουϊν.

Ο Αμερικανός γκαρντ έδωσε τη νίκη στη Φενέρ με καλάθι στο τελευταίο δευτερόλεπτο και ο τρόπος που το πανηγύρισε έκανε έξαλλους τους παίκτες των «πράσινων», με τον Τσέντι Όσμαν να δηλώνει πως θα το θυμούνται ενώ ο Λεσόρ επιτέθηκε στον Μπόλντγουϊν και μπήκαν στη μέση οι υπόλοιποι για να μην ξεφύγει η κατάσταση.

Όλα αυτά, λοιπόν, κλήθηκε να τα σχολιάσει ο Κουτλουάι, πρώην παίκτης του Παναθηναϊκού, ο οποίος τόνισε πως δεν υπήρξε κάποια ασέβεια από την πλευρά του Μπόλντγουϊν.

«Αυτή η δήλωση του Τσέντι… Πού είναι η ασέβεια; Δεν το καταλαβαίνω. Υπάρχει κάτι προσβλητικό προς τον αντίπαλο; Ειπώθηκε κάποια κακή λέξη; Τι πιο φυσιολογικό από το να κάνεις μια τέτοια κίνηση ή στάση; Το έκανε μπροστά στο λογότυπο; Και πού έπρεπε να το κάνει;», είπε αρχικά ο Κουτλουάι και συνέχισε.

«Δεν χρειάζονται αυτές οι «νταήδικες» κινήσεις, αυτό το λέω για τον Ματίας Λεσόρ. Η πραγματικά προκλητική ενέργεια ήταν του Λεσόρ, που θα μπορούσε να οδηγήσει την κατάσταση σε εντελώς διαφορετικό επίπεδο. Αυτός που έπρεπε να τιμωρηθεί είναι ο Λεσόρ. Εδώ και 1,5 χρόνο δεν αγωνίζεται και κάνει κινήσεις για να κερδίσει την εύνοια της εξέδρας…».