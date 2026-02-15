Το φινάλε του αγώνα ανάμεσα στον Παναθηναϊκό και τη Φενέρμπαχτσε ήταν επεισοδιακό και ο Ιμπραήμ Κουτλουάι πιστεύει πως αυτός που ευθύνεται είναι ο Ματίας Λεσόρ και όχι ο Γουέιντ Μπόλντγουϊν.
Ο Αμερικανός γκαρντ έδωσε τη νίκη στη Φενέρ με καλάθι στο τελευταίο δευτερόλεπτο και ο τρόπος που το πανηγύρισε έκανε έξαλλους τους παίκτες των «πράσινων», με τον Τσέντι Όσμαν να δηλώνει πως θα το θυμούνται ενώ ο Λεσόρ επιτέθηκε στον Μπόλντγουϊν και μπήκαν στη μέση οι υπόλοιποι για να μην ξεφύγει η κατάσταση.
Όλα αυτά, λοιπόν, κλήθηκε να τα σχολιάσει ο Κουτλουάι, πρώην παίκτης του Παναθηναϊκού, ο οποίος τόνισε πως δεν υπήρξε κάποια ασέβεια από την πλευρά του Μπόλντγουϊν.
«Αυτή η δήλωση του Τσέντι… Πού είναι η ασέβεια; Δεν το καταλαβαίνω. Υπάρχει κάτι προσβλητικό προς τον αντίπαλο; Ειπώθηκε κάποια κακή λέξη; Τι πιο φυσιολογικό από το να κάνεις μια τέτοια κίνηση ή στάση; Το έκανε μπροστά στο λογότυπο; Και πού έπρεπε να το κάνει;», είπε αρχικά ο Κουτλουάι και συνέχισε.
«Δεν χρειάζονται αυτές οι «νταήδικες» κινήσεις, αυτό το λέω για τον Ματίας Λεσόρ. Η πραγματικά προκλητική ενέργεια ήταν του Λεσόρ, που θα μπορούσε να οδηγήσει την κατάσταση σε εντελώς διαφορετικό επίπεδο. Αυτός που έπρεπε να τιμωρηθεί είναι ο Λεσόρ. Εδώ και 1,5 χρόνο δεν αγωνίζεται και κάνει κινήσεις για να κερδίσει την εύνοια της εξέδρας…».
Cedi’nin açıklaması— Euroleague Basketbolu (@EBasketbolu) February 14, 2026
İbrahim Kutluay:Böyle bir maçın sonunda,böyle bir şutu sokan oyuncu ne yapsın yani
Cedi’nin açıklaması.. Neresi saygısızlık bunu anlayamadım. Logoda yaptı bilmem ne nerede yapacak abi?
(Lessort) 1.5 yıldır oynamıyor, kendini hoş gösterme hareketleri bunlar. https://t.co/jiwmFxzAWT pic.twitter.com/cWCPn8R3ld