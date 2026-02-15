Με γκολ των Κρητικού και Κιάκου ο Πανιώνιος νίκησε με 2-0 εκτός έδρας την Καλαμάτα στην πρεμιέρα των play off του Νοτίου Ομίλου της Super League 2 και την έπιασε στην κορυφή της βαθμολογίας.

Οι «κυανέρυθροι» και η «μαύρη θύελλα» είναι οι δύο ομάδες που διεκδικούν την 1η θέση που οδηγεί στη Stoiximan Super League και μπήκαν στα play off με διαφορά τριών βαθμών.

Η Καλαμάτα είχε 25 και ο Πανιώνιος 22, τώρα όμως είναι ισόβαθμοι καθώς η ομάδα της Νέας Σμύρνης πήρε μεγάλη εκτός έδρας νίκη. Στο 53′, στην αντεπίθεση, ο Ντίαζ έκανε το γύρισμα από δεξιά για τον Κρητικό και αυτός νίκησε τον Γκέλιο για το 0-1.

Οι γηπεδούχοι βγήκαν μπροστά στη συνέχεια και πίεσαν για την ισοφάριση, οι φιλοξενούμενοι όμως κράτησαν το προβάδισμα και στο 99′ εξασφάλισαν οριστικά τη νίκη με το 0-2 από τον Κιάκο, μετά το πλασέ του Γιάκοβλεφ στο δοκάρι.

Τα αποτελέσματα της 1ης αγωνιστικής

Καλαμάτα – Πανιώνιος 0-2

Μαρκό – Ολυμπιακός Β’ 1-1

Η βαθμολογία

Καλαμάτα 25

Πανιώνιος 25

Ολυμπιακός Β’ 17

Μαρκό 16