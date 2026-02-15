Υψηλές συγκεντρώσεις Σαχαριανής σκόνης καταγράφονται σε μεγάλο μέρος της χώρας το μεσημέρι της Κυριακής 15/02, όπως διακρίνεται και από τη δορυφορική εικόνα του Ευρωπαϊκού δορυφόρου MTG της EUMETSAT.

Σύμφωνα με τον σταθμό ποιότητας αέρα του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών/meteo.gr στο Ρέθυμνο, οι συγκεντρώσεις PM10 ξεπερνούν τα 460 μg/m³ στις 13:30 της Κυριακής 15/02.

Παράλληλα, σύμφωνα με το δίκτυο αυτόματων μετεωρολογικών σταθμών του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών/meteo.gr, ισχυρές ριπές ανέμου καταγράφονται σε μεγάλο μέρος της ανατολικής και νότιας χώρας, που ξεπερνούν κατά τόπους τα 100-120 χλμ/ώρα, όπως διακρίνεται και στον παρακάτω χάρτη.

Οι συστάσεις των ειδικών και τα μέτρα προστασίας

Για τον περιορισμό της έκθεσης στα σωματίδια, μικροί και μεγάλοι θα πρέπει να ακολουθήσουν τα ακόλουθα βήματα προστασίας: