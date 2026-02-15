Η Ρεάλ Μαδρίτης είχε ένα εύκολο έργο απέναντι στην Σοσιεδάδ για το Ισπανικό πρωτάθλημα επικρατώντας με 4-1 με τον Φεντερίκο Βαλβέρδε να κάνει μια καλή εμφάνιση να να πετυχαίνει το ένα από τα τέσσερα τέρματα των Μαδριλένων.

Ο Ουρουγουανός ωστόσο περίμενε περισσότερα από τον εαυτό του δεν έμεινε ικανοποιημένος με όσα πρόσφερε μέσα στον αγωνιστικό χώρο και φάνηκε κατά την διάρκεια της αλλαγής του και από τη αντίδρασή του. Συγκεκριμένα, όταν έδωσε την θέση του στον Άλβαρο Αρμπελόα, χαιρέτησε κάθε μέλος της Ρεάλ που βρισκόταν στον πάγκο και στην συνέχεια έδωσε μια κλωτσιά σε φορητό ψυγείο.

Μετά το τέλος του αγώνα για το συγκεκριμένο συμβάν ο Ουρουγουανός με ανάρτηση στα social media αυτοσαρκάστηκε γράφοντας σε story: “Χαλαρώστε φίλοι μου, δεν φταίει το ψυγείο που δεν σουτάρω στο τέρμα”, το οποίο ήταν συνοδευόμενο με emoji γέλιου.