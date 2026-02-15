Σε καθεστώς έντονης καιρικής αστάθειας παραμένει η χώρα έως και το απόγευμα της Κυριακής 15/02, σύμφωνα με το επικαιροποιημένο Έκτακτο Δελτίο Επιδείνωσης Καιρού που έδωσε στη δημοσιότητα η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία. Το σκηνικό περιλαμβάνει ισχυρές βροχοπτώσεις, καταιγίδες κατά τόπους, πολύ ενισχυμένους νότιους ανέμους αλλά και αυξημένες συγκεντρώσεις αφρικανικής σκόνης, κυρίως στα ανατολικά.

Πού θα εκδηλωθούν τα έντονα φαινόμενα

Σύμφωνα με τα διαθέσιμα προγνωστικά στοιχεία, ισχυρές βροχές και καταιγίδες αναμένονται έως και τις απογευματινές ώρες της Κυριακής σε περιοχές της δυτικής και βόρειας Ελλάδας. Ειδικότερα, φαινόμενα προβλέπονται:

στην περιοχή Κέρκυρας – Παξών, κυρίως τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες

στην Ήπειρο, με διάρκεια έως και το απόγευμα

στην ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη, όπου τα φαινόμενα θα επιμείνουν έως αργά το απόγευμα

Την ίδια ώρα, στην ανατολική χώρα και κυρίως στο Αιγαίο θα πνέουν πολύ ισχυροί έως θυελλώδεις νότιοι άνεμοι, έντασης 8 μποφόρ και τοπικά στα ανατολικά τμήματα έως και 9 μποφόρ.

Παράλληλα, οι επικρατούσες μετεωρολογικές συνθήκες ευνοούν τη μεταφορά σημαντικών ποσοτήτων αφρικανικής σκόνης, με μεγαλύτερη επιβάρυνση να καταγράφεται στην ανατολική Ελλάδα και κυρίως σε νότιες και κεντρικές περιοχές. Στις ζώνες αυτές περιλαμβάνονται η Πελοπόννησος, η Κρήτη, η ανατολική Στερεά μαζί με την Αττική, οι Κυκλάδες και η Εύβοια.

Νέες συστάσεις από την Πολιτική Προστασία

Σε αυξημένη ετοιμότητα έχουν τεθεί οι αρμόδιες αρχές, ενώ η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας απευθύνει εκ νέου συστάσεις προς τους πολίτες, καλώντας τους να επιδείξουν ιδιαίτερη προσοχή και να λάβουν όλα τα απαραίτητα μέτρα αυτοπροστασίας απέναντι στους κινδύνους από τα έντονα καιρικά φαινόμενα.

Όπως αναφέρεται, έχουν ήδη ενημερωθεί όλες οι συναρμόδιες κρατικές υπηρεσίες, καθώς και οι περιφέρειες και οι δήμοι της χώρας, ώστε να βρίσκονται σε αυξημένη επιχειρησιακή ετοιμότητα για την άμεση αντιμετώπιση τυχόν προβλημάτων.

Τι συνιστάται στους πολίτες

Σε περιοχές όπου αναμένονται ισχυρές βροχοπτώσεις, καταιγίδες ή θυελλώδεις άνεμοι, οι πολίτες καλούνται, μεταξύ άλλων:

να ασφαλίσουν αντικείμενα που μπορεί να παρασυρθούν και να προκαλέσουν ζημιές ή τραυματισμούς

να ελέγξουν ότι τα λούκια και οι υδρορροές των κατοικιών είναι καθαρά και λειτουργούν σωστά

να αποφεύγουν τη διέλευση από χειμάρρους και ρέματα, πεζή ή με όχημα, τόσο κατά τη διάρκεια όσο και για ώρες μετά την εκδήλωση των φαινομένων

να μην πραγματοποιούν υπαίθριες εργασίες ή δραστηριότητες σε θαλάσσιες και παράκτιες περιοχές, λόγω αυξημένου κινδύνου από κεραυνούς

να προστατεύονται άμεσα σε περίπτωση χαλαζόπτωσης, καταφεύγοντας σε κτίριο ή όχημα

να αποφεύγουν τη διέλευση κάτω από μεγάλα δέντρα, πινακίδες ή μπαλκόνια, από όπου μπορεί να αποκολληθούν αντικείμενα

να ακολουθούν πιστά τις οδηγίες των αρμόδιων αρχών, όπως της Τροχαίας

Οδηγίες σε περίπτωση έντονης κεραυνικής δραστηριότητας

Αν βρίσκεστε στο σπίτι, συνιστάται να αποφεύγετε τη χρήση ηλεκτρικών συσκευών και τηλεφώνου, να αποσυνδέετε την τηλεόραση από την κεραία και το ρεύμα και να μην αγγίζετε υδραυλικές σωληνώσεις.

Αν βρίσκεστε σε όχημα, θα πρέπει να το ακινητοποιήσετε με ασφάλεια μακριά από δέντρα, να παραμείνετε εντός με τα αλάρμ αναμμένα, να κλείσετε τα τζάμια και να αποφύγετε πλημμυρισμένους δρόμους.

Αν βρίσκεστε σε εξωτερικό χώρο, αναζητήστε καταφύγιο σε κτίριο ή αυτοκίνητο. Σε διαφορετική περίπτωση, καθίστε στο έδαφος χωρίς να ξαπλώσετε, αποφύγετε ψηλά δέντρα, πυλώνες και μεταλλικά αντικείμενα, απομακρυνθείτε από νερά και βγείτε άμεσα από τη θάλασσα αν βρίσκεστε μέσα σε αυτή.