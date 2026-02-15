Ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος με ανάρτησή του στο Instagram έθεσε τρία ερωτήματα και το ένα εξ αυτών αφορά το Final Four της Euroleague και το πού θα διεξαχθεί τη φετινή σεζόν.

Όπως είναι γνωστό από τον περασμένο Σεπτέμβριο, το φετινό Final Four θα γίνει στην Αθήνα και συγκεκριμένα στο Telecom Center Athens, την έδρα του Παναθηναϊκού. Ο ιδιοκτήτης της ΚΑΕ, όμως, έκανε μια αινιγματική ανάρτηση, θέτοντας τρία ερωτήματα.

«Τρία ήρεμα ερωτήματα. Τι απόφαση πάρθηκε στις 26/1; Μάλλον, τι απόφαση-σκάνδαλο πάρθηκε στις 26/1; Τι απόφαση-σκάνδαλο πάρθηκε στις 3/2; Και το τρίτο: Πού θα γίνει το Final Four της EuroLeague φέτος;», ανέφερε χαρακτηριστικά ο Γιαννακόπουλος.

Όπως και να έχει, ό,τι κι αν εννοούσε ο ιδιοκτήτης της ΠΑΕ Παναθηναϊκός, το Final Four της Αθήνας είναι προγραμματισμένο για τις 22-24 Μαΐου και πριν λίγες μέρες βγήκαν προς διάθεση και τα εισιτήρια.