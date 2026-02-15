Γνώριμος των αρχών, εξαιτίας του εκρηκτικού χαρακτήρα του και των προβλημάτων που δημιουργούσε στο χωριό, είναι ο 64χρονος αδελφοκτόνος από την Κρήτη, ενώ στο παρελθόν είχε προσπαθήσει να δολοφονήσει συγχωριανό του.

Το περιστατικό σημειώθηκε το 2011, όταν το παραλίγο θύμα ζήτησε από τον δράστη να σταματήσει να τον βρίζει. Τότε, ο δράστης έστησε καρτέρι και πυροβόλησε πισώπλατα το άτομο που είχε βάλει στο «στόχαστρο» για άγνωστους λόγους, ανέφερε το Mega.

«Στο χωριό έχουμε ένα καφενείο που πάμε όλοι εκεί. Αυτός ο άνθρωπος έβριζε την οικογένειά μου. Το έκανε μία, το έκανε δύο, το έκανε τρεις. Μία μέρα του λέω “σε παρακαλώ πάρα πολύ δεν θα ξαναβρίσεις κανέναν, δεν σου έχουμε κάνει κάτι”. Και λογοφέραμε. Και την βραδιά της πρωτοχρονιάς νομίζω ήταν το 2011 ήμουν σε ένα γειτονικό σπίτι ενός συγγενή μας και όταν έφευγα από το σπίτι, είχε κρυφτεί στο σπίτι το δικό του και σήκωσε ένα κυνηγετικό όπλο, μία καραμπίνα, ένα δίκανο και με χτύπησε πισώπλατα», δήλωσε στο Mega το παραλίγο θύμα του αδελφοκτόνου.

«Θα μπορούσα να είμαι εγώ στη θέση του», είπε για τον δολοφονημένο αδερφό του 64χρονου, χαρακτηρίζοντας τον νεκρό ήρεμο άνθρωπο που δεν δημιουργούσε προβλήματα.

«Είμαι τυχερός που δεν είμαι στη θέση του. Εγώ τότε στάθηκα τυχερός. Αν πήγαινε το όπλο λίγο παραπάνω, θα με είχε σκοτώσει. Εγώ προσπαθώ να το ξεχάσω αυτό το πράγμα. Δεν έχω καλή ψυχολογία. Αυτό το πράγμα που έχει γίνει με έχει συγκλονίσει πάρα πολύ. Ο αδερφός του, τον ήξερα δεν είχα κανένα πρόβλημα με τον άνθρωπο ενώ αυτός όλη την ώρα προβλήματα δημιουργούσε», είπε στο Mega.

«Αν δεν μπει φυλακή, θα κάνει τα ίδια»

«Ο άνθρωπος πρέπει να μπει μέσα φυλακή και να μη ξαναβγεί ποτέ έξω. Είναι επικίνδυνος. Γιατί αν δεν μπει φυλακή θα ξανακάνει τα ίδια. Τότε το είπα εγώ ότι αν δεν μπει φυλακή θα κάνει τα ίδια. Να τα, τα αποτελέσματα», δήλωσε στις δηλώσεις που παραχώρησε.

Στο Mega μίλησε και ο πατέρας του άνδρα που γλίτωσε, αναφέροντας ότι δεν ήταν η πρώτη φορά που ο 64χρονος είχε επιτεθεί στον ίδιο του τον αδερφό.

«Ο γιος μου δεν τον είδε. Αυτός πήγε τώρα, ήθελε να κάνει τη δουλειά του. Δεν είχαν προηγούμενα. Με τον αδερφό του τώρα που τον σκότωσε, είχαν ξανατσακωθεί πάλι μια φορά. Τον κυνηγούσε τότε για κάτι… δεν ξέρω τώρα τι διαφορές είχαν αυτοί, με ένα τσεκούρι τον κυνηγούσε να τον σκοτώσει. Μάλλον του είχε κάνει και ζημιές στο αμάξι», είπε στο Mega.