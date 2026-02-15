Σε σοκ βρίσκεται η μικρή κοινωνία της Μάρθας του Δήμου Βιάννου στην Κρήτη, μετά το περιστατικό αδελφοκτονίας που εκτυλίχθηκε αργά το βράδυ του Σαββάτου (14/2), βυθίζοντας το χωριό σε πένθος.

Νεότερα στοιχεία που προκύπτουν από την έρευνα αναφέρουν ότι το μαύρο όχημα τύπου 4×4, το οποίο διακρίνεται παρκαρισμένο δίπλα στο σπίτι όπου συνέβη το φονικό, ανήκει στον 63χρονο άνδρα που έχει τεθεί υπό κράτηση ως ο φερόμενος δράστης.

Όπως προκύπτει από τις μέχρι στιγμής πληροφορίες, ο 63χρονος φέρεται να ενεπλάκη σε έντονη λογομαχία με τον 67χρονο αδελφό του, η οποία κατέληξε σε θανατηφόρα επίθεση με μαχαίρι. Τα τραύματα που προκλήθηκαν στην καρωτίδα και στην κοιλιακή χώρα αποδείχθηκαν μοιραία, ενώ σύμφωνα με τις ίδιες πηγές ο συλληφθείς φέρεται να βρισκόταν υπό την επήρεια αλκοόλ.

Τα δύο αδέλφια συγκατοικούσαν το τελευταίο χρονικό διάστημα. Όπως αναφέρεται, ένας από τους δύο είχε επιστρέψει πρόσφατα στο πατρικό σπίτι λόγω προσωπικών εξελίξεων, ενώ το θύμα διέμενε μόνιμα στη Μάρθα.

Μαρτυρίες κατοίκων κάνουν λόγο για τεταμένο κλίμα ήδη από τις πρωινές ώρες του Σαββάτου, καθώς, σύμφωνα με ανεπιβεβαίωτες πληροφορίες του neakriti, μια συνηθισμένη καθημερινή διαφωνία φαίνεται πως αποτέλεσε την αφορμή για τη σύγκρουση που ακολούθησε.

Ο 63χρονος έχει συλληφθεί και κρατείται, ενώ οι Αρχές συνεχίζουν την προανακριτική διαδικασία, προκειμένου να διαλευκανθούν πλήρως τα αίτια και οι συνθήκες που οδήγησαν στη φονική οικογενειακή αντιπαράθεση.

Από το βράδυ του Σαββάτου, στο χωριό επικρατεί μια ασυνήθιστη και βαριά σιωπή. Οι περισσότεροι κάτοικοι παραμένουν κλεισμένοι στα σπίτια τους, αποφεύγοντας κάθε δημόσιο σχόλιο, με τα κλειστά παράθυρα και τις σφραγισμένες πόρτες να αποτυπώνουν το κλίμα που επικρατεί.