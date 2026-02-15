Οι παίκτες του Παναθηναϊκού αποδοκιμάστηκαν από τους φιλάθλους στο Telecom Center Athens μετά την ήττα από τον Κολοσσό ενώ ο Εργκίν Αταμάν έφυγε αμέσως για τα αποδυτήρια.

Άπαντες περίμεναν ότι οι «πράσινοι» θα έπαιρναν εύκολα τη νίκη για τη 19η αγωνιστική της Stoiximan Basket League, έχοντας μπροστά τους το Final 8 του κυπέλλου Ελλάδας. Τελικά, όμως, γνώρισαν απρόσμενη ήττα, η οποία είναι η 3η στο πρωτάθλημα.

Ο Παναθηναϊκός ήταν τραγικός και όσοι ήταν στις εξέδρες δεν πίστευαν αυτά που έβλεπαν, με αποτέλεσμα να υπάρξουν αποδοκιμασίες για τους παίκτες μετά τη λήξη της αναμέτρησης, ενώ ο Αταμάν έφυγε αμέσως για τα αποδυτήρια.

Μόνο καλό δεν είναι το κλίμα, με λίγα λόγια, λίγα 24ωρα πριν την έναρξη του Final 8 του κυπέλλου Ελλάδας, όπου θα κριθεί ο πρώτος τίτλος της σεζόν.