Ο Κώστας Καραμανλής αποχαιρέτησε την Άννα Ψαρούδα-Μπενάκη, την πρώτη γυναίκα Πρόεδρο της Βουλής, που έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 92 ετών.

Ο πρώην πρωθυπουργός έκανε την ακόλουθη δήλωση:

«Οι Ελληνίδες και οι Έλληνες αποχαιρετούμε σήμερα με συγκίνηση την πρώην -και πρώτη γυναίκα – Πρόεδρο της Βουλής και της Ακαδημίας Αθηνών Άννα Ψαρούδα Μπενάκη.

Μια διακεκριμένη επιστήμονα, μια πολιτικό πρότυπο ήθους και προσφοράς, μια σπουδαία γυναίκα που γκρέμισε στερεότυπα και έγινε σύμβολο ισότητας στην πατρίδα μας.

Η πορεία της στον δημόσιο βίο και ειδικά στο Κοινοβούλιο χαρακτηρίστηκε από ευγένεια, μετριοπάθεια, θεσμική υπευθυνότητα και σοβαρότητα που σήμερα ,δυστυχώς, αποτελούν ζητούμενα.

Στους οικείους της εκφράζω τα ειλικρινή συλλυπητήριά μου».