Ο Νίκος Ανδρουλάκης, μιλώντας στην Ολομέλεια της Κομματικής Οργανωτικής Επιτροπής Συνεδρίου (ΚΟΕΣ), ξεκαθάρισε ότι «το ΠΑΣΟΚ θα δώσει αυτόνομο την εκλογική μάχη».

Απευθυνόμενος στους προοδευτικούς πολίτες, τόνισε πως το κόμμα του μπορεί να αποτελέσει την απάντηση απέναντι στη Νέα Δημοκρατία, υπογραμμίζοντας: «Το ΠΑΣΟΚ θα κερδίσει τη Νέα Δημοκρατία με τις λύσεις που προτείνει για κάθε πρόβλημα του απλού κόσμου. Ο ελληνικός λαός δεν θέλει διαχείριση της παρακμής ούτε λόγια του αέρα. Έχει ανάγκη μια δημοκρατική αλλαγή με σχέδιο», ενώ συμπλήρωσε ότι «μια νέα προοδευτική κυβέρνηση θα έχει πρωταγωνιστή το ΠΑΣΟΚ και τη μεγάλη δημοκρατική παράταξη».

Στη συνέχεια πρόσθεσε: «Τον δικό μας αγώνα να τον δώσουμε έως το τέλος με πολιτική αυτονομία. Να συνεχίσουμε αταλάντευτα μια πορεία αρχών και αξιών. Για να είναι στο τέλος η νίκη μας νίκη του ελληνικού λαού».

Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΑΛ επισήμανε ότι οι πολίτες έχουν πλέον εναλλακτική προοπτική, σημειώνοντας: «Ο ελληνικός λαός έχει εναλλακτική επιλογή. Μπορεί να στηρίζεται στη δημοκρατική παράταξη που έχει σχέδιο, πολιτικό προσωπικό και νέο πολιτικό ήθος για να φέρει την αλλαγή σελίδας στη χώρα». Παράλληλα, ανέδειξε ως κομβική τη διεύρυνση του χώρου, τονίζοντας πως στον δρόμο της συμπαράταξης δεν χωρούν αποκλεισμοί ή ηγεμονισμοί, αλλά σεβασμός στη διαφορετικότητα με κοινό στόχο την πολιτική αλλαγή.

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε στην ανάγκη αναγέννησης της δημοκρατικής παράταξης, τονίζοντας: «Η ανασυγκρότηση της μεγάλης δημοκρατικής παράταξης δεν μπορεί να γίνει χωρίς επεξεργασμένο σχέδιο, σε κλειστά δωμάτια της εξουσίας με τις ευλογίες της ολιγαρχίας. Αυτό εμάς δεν μας αφορά. Η δημοκρατική παράταξη θα αναγεννηθεί μέσα από την κοινωνία, μέσα από τις αγωνίες της και μέσα από την προοπτική της για ένα καλύτερο αύριο», προκαλώντας θερμό χειροκρότημα από τα στελέχη.

Εξωτερική πολιτική και γεωπολιτική αστάθεια

Αναφερόμενος στις διεθνείς εξελίξεις και τη γεωπολιτική αστάθεια, ο κ. Ανδρουλάκης άσκησε έντονη κριτική στην κυβερνητική πολιτική, υποστηρίζοντας ότι «σε αυτό το απαιτητικό περιβάλλον, η Ελλάδα χρειάζεται μια πολυδιάστατη, μακρόπνοη εξωτερική πολιτική».

Έθεσε ως βασικούς στόχους την επίλυση του Κυπριακού με βάση τις αποφάσεις του ΟΗΕ, την υπεράσπιση των εθνικών δικαίων απέναντι στον αναθεωρητισμό της Τουρκίας, την ενίσχυση της άμυνας, αλλά και την ενεργή παρουσία της χώρας σε Βαλκάνια, Μέση Ανατολή και Βόρεια Αφρική.

Παράλληλα σημείωσε: «Έχουμε χρέος να συζητάμε με όλους τους γείτονές μας, χωρίς, όμως, αυταπάτες. Με σχέδιο και χωρίς προπαγάνδα για φτηνή εσωτερική κατανάλωση». Στο ίδιο πλαίσιο, κατηγόρησε την κυβέρνηση ότι επιχειρεί να παρουσιάσει ως πρωτοφανές το ζήτημα της άρσης του casus belli, υπενθυμίζοντας: «Τους ενημερώνουμε ότι το 2011 ο Γιώργος Παπανδρέου, προσκεκλημένος του Ερντογάν στο Ερζερούμ και ενώπιον 150 Τούρκων διπλωματών, έθεσε χωρίς υπεκφυγές την άρση της απειλής πολέμου εναντίον της πατρίδας μας. Αυτή είναι η αλήθεια».

Επιπλέον, καταδίκασε ως επικίνδυνη τη δήλωση του υφυπουργού Εξωτερικών Χάρη Θεοχάρη ότι για τη μη πόντιση του καλωδίου ευθύνεται η Κύπρος, καλώντας την κυβέρνηση να την αποδοκιμάσει.

Συνταγματική αναθεώρηση και μήνυμα για την ατιμωρησία

Στο θέμα της συνταγματικής αναθεώρησης, ο κ. Ανδρουλάκης ανέφερε: «Ο κύριος Μητσοτάκης έχει το θράσος να ζητά συναίνεση άνευ όρων για την συνταγματική αναθεώρηση.

Η δική μας θέση είναι απολύτως σαφής: Συναίνεση ναι, αλλά στη δεύτερη Βουλή, ώστε να υπάρχει ουσιαστικός έλεγχος και αυξημένη συμμετοχή στη διαμόρφωση των προς αναθεώρηση διατάξεων».

Τέλος, υπογράμμισε πως μια εκλογική νίκη του ΠΑΣΟΚ θα βάλει τέλος σε φαινόμενα ατιμωρησίας, δηλώνοντας: «Με το ΠΑΣΟΚ πρώτο στις επόμενες εθνικές εκλογές, θα πάψουν τα φαινόμενα ατιμωρησίας όσο ισχυρός και αν είναι αυτός που έχει παρανομήσει. Και αυτό είναι μια προσωπική μου δέσμευση. Μόνο έτσι θα ξαναχτίσουμε γέφυρες εμπιστοσύνης με τους πολίτες».

Παράλληλα, παρουσίασε τις προτάσεις του κόμματος για τη θεσμική ενίσχυση της Δημοκρατίας στο πλαίσιο της συνταγματικής αναθεώρησης.