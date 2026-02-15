Ο ΠΑΟΚ και η ΑΕΚ κοντράρονται στην Τούμπα στο ντέρμπι της 21ης αγωνιστικής της Stoiximan Super League, το αποτέλεσμα του οποίου μπορεί να παίξει πολύ μεγάλο ρόλο στη μάχη του τίτλου.

Οι «κιτρινόμαυροι» είναι στην 1η θέση με 48 βαθμούς και οι «ασπρόμαυροι», οι οποίοι έχουν ένα παιχνίδι λιγότερο, είναι στην 3η με 45. Εύκολα καταλαβαίνει ο οποιοσδήποτε, επομένως, ότι το τελικό αποτέλεσμα στην Τούμπα μπορεί να αλλάξει τα δεδομένα, με τους οπαδούς των γηπεδούχων να έχουν εξαντλήσει τα εισιτήρια.

Ο ΠΑΟΚ θέλει τη νίκη για να πιάσει την ΑΕΚ στην κορυφή, να υπερτερεί σε ισοβαθμία και να έχει και ένα παιχνίδι λιγότερο, ενώ η Ένωση γνωρίζει πως αν κατακτήσει τους τρεις βαθμούς θα αφήσει στο -4 τον Ολυμπιακό και στο -6 τους «ασπρόμαυρους», γεγονός που θα την καθιστά φαβορί για την κατάκτηση του τίτλου.

Οι αρχικές 11άδες των δύο ομάδων

ΠΑΟΚ (Ραζβάν Λουτσέσκου): Παβλένκα, Κένι, Κεντζιόρα, Μιχαηλίδης, Μπάμπα, Μεϊτέ, Ζαφείρης, Τάισον, Ζίβκοβιτς, Χατσίδης, Γιακουμάκης.

ΑΕΚ (Μάρκο Νίκολιτς): Στρακόσα, Ρότα, Ρέλβας, Μουκουντί, Πήλιος, Μαρίν, Πινέδα, Κοϊτά, Γκατσίνοβιτς, Βάργκα, Γιόβιτς.