Ο αγώνας της Μαρκό με τον Ολυμπιακό Β’ για την πρεμιέρα των play off του Νοτίου Ομίλου της Super League 2 είχε τρελό φινάλε, καθώς οι γηπεδούχοι ισοφάρισαν σε 1-1 στο 96′ με γκολ του… τερματοφύλακα Χρήστου Θεοδωράκη, ο οποίος είχε μπει αλλαγή στο 74′.

Οι «ερυθρόλευκοι», οι οποίοι δεν μπορούν να διεκδικήσουν την άνοδο στη Stoiximan Super League, ήταν μπροστά με 1-0 και όλα έδειχναν ότι θα έπαιρναν την εκτός έδρας νίκη, στις καθυστερήσεις όμως έγινε το απρόσμενο.

Με τους γηπεδούχους να έχουν κερδίσει κόρνερ, ο τερματοφύλακας Θεοδωράκης, ο οποίος είχε μπει στο ματς στο 74′ λόγω του τραυματισμού του Αυγερινού, αποφάσισε να προηγηθεί και τελικά αυτός ήταν που έκανε με κεφαλιά το 1-1, το οποίο πανηγύρισε έξαλλα.