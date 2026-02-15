Ο ΟΦΗ προηγήθηκε με 2-0 από πολύ νωρίς, η Κηφισιά όμως δεν τα παράτησε και κατάφερε να το κάνει 2-2 και να πάρει πολύτιμο βαθμό στη μάχη που δίνει για αποφυγή του υποβιβασμού.

Με… φόρα από την πρόκριση στον τελικό του κυπέλλου Ελλάδας, οι Κρητικοί μπήκαν πολύ δυνατά στο παιχνίδι και όλοι πίστεψαν ότι έβαλαν βάσεις νίκης πριν καν συμπληρωθεί το πρώτο 10λεπτο: Στο 4′ ο ο Νους έδωσε στον Ανδρούτσο και αυτός πάτησε περιοχή και με σουτ έκανε το 0-1, στο 8′ ο Αθανασίου έκανε το γύρισμα από αριστερά και ο Φούντας από κοντά βρήκε δίχτυα για το 0-2!

Τέλειο ξεκίνημα για την ομάδα του Χρήστου Κόντη, τέλεια όμως ήταν και η αντίδραση των γηπεδούχων, καθώς βγήκαν μπροστά, είχε φάσεις με Αμανί (11′), Μίγιτς (17′) και τελικά κατάφερε να μειώσει σε 1-2 στο 19′ με το σουτ του Αμανί που κόντραρε στον Κρίζμανιτς για να καταλήξει η μπάλα στα δίχτυα.

Η ομάδα του Σεμπάστιαν Λέτο συνέχισε να επιτίθεται και στο 39′ είχε μεγάλη ευκαιρία για την ισοφάριση με τον Πόμπο αλλά το πλασέ του, από καλή θέση, ήταν άστοχο, με το πρώτο ημίχρονο να ολοκληρώνεται με το σκορ να παραμένει 1-2.

Όπως και να έχει, η Κηφισιά μπήκε δυνατά στο δεύτερο συνεχίζοντας τις προσπάθειες για ισοφάριση και στο 54′ είχε νέα μεγάλη ευκαιρία, αυτή τη φορά με το τακουνάκι τον Αντόνισε από κοντά, το οποίο μπλόκαρε ο Χριστογεώργος, μετά το γύρισμα του Λαρουσί.

Οι γηπεδούχοι ήταν καλύτεροι, ήταν συνεχώς στην επίθεση και τελικά το 2-2 έγινε στο 74′, όταν ο Πόμπο βρήκε τον Νάνελι, αυτός σούταρε στέλνοντας τη μπάλα στο δοκάρι και στην επαναφορά ο Θεοδωρίδης σκόραρε εύκολα και χάρισε τον βαθμό στην ομάδα του.

Κηφισιά (Σεμπάστιαν Λέτο): Ραμίρεζ, Αμανί (Χριστόπουλος 71′) , Αντονίσε (71’Μάρτινς), Έμπο (46′ Πέρεθ), Μαϊντάνα (45+3′ Λαρουσί), Μίγιτς (46′ Θεοδωρίδης), Νάνελι, Πέτκοφ, Πόμπο, Σιμόν, Σόουσα.

ΟΦΗ (Χρήστος Κόντης): Χριστογεώργος, Ανδρούτσος, Αποστολάκης (68′ Τεχάδα), Αθανασίου, Φούντας, Κανελλόπουλος, Κωστούλας, Κρίζμανιτς, Ισέκα (68′ Θεοδοσουλάκης), Νους, Πούγγουρας.