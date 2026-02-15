Μήνυμα του 112 εστάλη σε κατοίκους της Σερίφου, καλώντας τους να περιορίσουν τις μετακινήσεις τους στις παράκτιες περιοχές λόγω έντονων καιρικών φαινομένων στην περιοχή Λιβάδι.

Ειδικότερα, το μήνυμα αναφέρει: «Λόγω έντονων καιρικών φαινομένων στην περιοχή Λιβάδι νήσου Σερίφου, περιορίστε τις μετακινήσεις σας στις απολύτως αναγκαίες στις παράκτιες περιοχές. Ακολουθείτε τις οδηγίες των Αρχών».

Μήνυμα και στη Χίο

Μήνυμα μέσω του 112 εστάλη σε κατοίκους της Χίου, καλώντας τους να περιορίσουν τις μετακινήσεις τους στις παράκτιες περιοχές.

Ειδικότερα, το μήνυμα αναφέρει: «Λόγω έντονων καιρικών φαινομένων στην Περιφερειακή Ενότητα Χίου, περιορίστε τις μετακινήσεις σας στις απολύτως αναγκαίες στις παράκτιες περιοχές. Ακολουθείτε τις οδηγίες των Αρχών».