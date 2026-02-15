Δύο νεαροί άνδρες και μία 15χρονη κοπέλα, κατηγορούνται ότι βασάνισαν και βίασαν 17χρονο αγόρι στη Νίκαια, βιντεοσκοπώντας μάλιστα τις πράξεις.

Ειδικότερα, πρόκειται για έναν 19χρονο, ένας 20χρονο και μία 15χρονη, οι οποίοι συνελήφθησαν κατόπιν σχετικών ενταλμάτων, ύστερα από καταγγελία της μητέρας του ανήλικου για βιασμό, προσβολή γενετήσιας αξιοπρέπειας και πορνογραφία σε βάρος του γιου της.

Ο 19χρονος, τον περασμένο Δεκέμβριο κάλεσε στο σπίτι του θύμα και όταν εκείνος πήγε εκεί, στο σπίτι του 19χρονου, βρισκόταν ένας ακόμη κοινός τους φίλος και η ανήλικη σύντροφος του 19χρονου.

Εκεί ξεκίνησε ο εφιάλτης για τον ανήλικο, όπου κατά την παραμονή του στο χώρο, οι δράστες του πετούσαν διάφορα αντικείμενα όπως αυγά και ξύδι, τον χλεύαζαν και τον βιντεοσκοπούσαν και τον εξανάγκασαν ακόμη και σε γενετήσιες πράξεις με αντικείμενο.

Για την υπόθεση, η επίσημη ανακοίνωση της Αστυνομίας αναφέρει: «Από αστυνομικούς ειδικής ομάδας της Υποδιεύθυνσης Προστασίας Ανηλίκων/Δ.Δ.Ε.Ε.Α./Γ.Α.Δ.Α., συνελήφθησαν, δυνάμει εντάλματος, την 13-2-2026 σε περιοχή της Αττικής, 2 ημεδαποί, ηλικίας 20 και 19 ετών, κατηγορούμενοι για βιασμό, προσβολή γενετήσιας αξιοπρέπειας και πορνογραφία σε βάρος ανηλίκου κατά συναυτουργία. Στη δικογραφία περιλαμβάνεται και έτερη ανήλικη.

Ειδικότερα, οι δύο συλληφθέντες μαζί με την ανήλικη, κατηγορούνται ότι προέβησαν στις ανωτέρω αξιόποινες πράξεις σε βάρος ανηλίκου, τον περασμένο Δεκέμβριο, εντός της οικίας του 19χρονου συλληφθέντα. Οι συλληφθέντες οδηγήθηκαν στον αρμόδιο Εισαγγελέα».