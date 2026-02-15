Ο πρωθυπουργός της Αλβανίας, Έντι Ράμα, αναμένεται να μεταβεί στην Ουάσινγκτον την ερχόμενη εβδομάδα, προκειμένου να λάβει μέρος στην πρώτη συνεδρίαση του «Συμβουλίου Ειρήνης» που έχει συγκροτήσει ο πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών, Ντόναλντ Τραμπ.

Η εναρκτήρια συνάντηση του νέου αυτού θεσμού έχει προγραμματιστεί για τις 19 Φεβρουαρίου, όπως γνωστοποίησε ο ίδιος ο Ράμα μέσα από σημερινή του τοποθέτηση σε podcast.

«Θα βρίσκομαι στην Ουάσινγκτον για την επίσημη σύσταση του Συμβουλίου Ειρήνης και την έναρξη των δραστηριοτήτων του», δήλωσε σε συνέντευξή του στο αλβανικό podcast Flasim.

Το νέο όργανο, υπό την ηγεσία του Ντόναλντ Τραμπ, δημιουργήθηκε με βασικό στόχο να συμβάλει στον τερματισμό του πολέμου στη Λωρίδα της Γάζας, ωστόσο το πλαίσιο λειτουργίας του προβλέπει έναν πολύ ευρύτερο ρόλο, καθώς φιλοδοξεί να αποτελέσει μηχανισμό παρέμβασης και διευθέτησης ένοπλων συγκρούσεων σε διεθνές επίπεδο.