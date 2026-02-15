Ο Παναθηναϊκός υπέστη ήττα-σοκ από τον Κολοσσό με 97-102 και η πρώτη αντίδραση του Δημήτρη Γιαννακόπουλου ήρθε μέσω ανάρτησης στο Instagram, όπου αναρωτήθηκε τι αμαρτίες πληρώνει.

Η Κυριακή (15/2) δεν ήταν μια καλή μέρα για τον ιδιοκτήτη της πράσινης ΚΑΕ, καθώς αρχικά έγινε έξαλλος επειδή η πολιτεία θα δώσει 25 εκατ. ευρώ για έργα στο ΣΕΦ και στη συνέχεια ήρθε το κάζο της ομάδας του στον αγώνα με τον Κολοσσό.

Ο Παναθηναϊκός… κατάφερε να χάσει από τους Ροδίτες στο Telecom Center Athens, υπέστη την τρίτη ήττα στο φετινό πρωτάθλημα (είχαν προηγηθεί αυτές από Ολυμπιακό, Άρη) και γενικά επιβεβαίωσε ότι δεν είναι σε καθόλου καλή κατάσταση, τόσο αγωνιστικά όσο και ψυχολογικά.

Όλοι, επομένως, περίμεναν να δουν ποια θα ήταν η αντίδραση του Γιαννακόπουλου σε αυτό το αποτέλεσμα και η αλήθεια είναι πως ήταν πολύ πιο ήρεμος σε σχέση με όσα είχε πει μετά την ήττα από τον Άρη πριν λίγες εβδομάδες.

«Τι αμαρτίες πληρώνω;», αναρωτήθηκε ο ιδιοκτήτης του Παναθηναϊκού σε ανάρτησή του στο Instagram μετά το 97-102 από τον Κολοσσό.