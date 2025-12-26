Θλίψη στα Ανώγεια και τον καλλιτεχνικό κόσμο της Κρήτης προκάλεσε η είδηση του θανάτου του Ανωγειανού λυράρη Μανώλη Σκουλά, του «Ρωμανογιώργη» ή «Γιωργαντά», σε ηλικία 70 ετών.

Η κηδεία του θα γίνει αύριο Σάββατο 27 Δεκεμβρίου στη 1 μ.μ. από τον Ιερό Ναό Εισοδίων της Θεοτόκου στις Στέρνες Μονοφατσίου.

Σύμφωνα με το anogi.gr ο Μανώλης Σκουλάς, εργαζόταν παράλληλα στο ΙΚΑ στην Αλικαρνασσό και ζούσε στο Ηράκλειο. Αφήνει φτωχότερη τη μουσική μας παράδοση και αφήνει παρακαταθήκη πίσω του τις αξίες και τον σεβασμό μιας αγνής εποχής.

“Αδερφέ μας, καλό ταξίδι, με τη μάνα και τον πατέρα μας, τους παππούδες και τις γιαγιάδες μας και καλή αντάμωση”, έγραψε μεταξύ άλλων σε μια συγκινητική του ανάρτηση ο αδερφός του, Κώστας Σκουλάς.