«Προς το παρόν είμαι ελεύθερος, δε φοβάμαι τίποτα. Αύριο δεν ξέρω τι μου ξημερώνει» είπε το απόγευμα της Παρασκευής (26/12/25) ο Κώστας Ανεστίδης, μέλος Πανελλαδικής Επιτροπής Μπλόκων, μιλώντας για το σκάνδαλο με τις παράνομες επιδοτήσεις του ΟΠΕΚΕΠΕ και τη δέσμευση των λογαριασμών του.

«Δεν έχω πάρει ακόμα κανένα χαρτί. Μου είπε ο δικηγόρος που μου τηλεφώνησε σήμερα το πρωί, ότι αύριο πιθανόν να το πάρουμε. Όλα τα μαθαίνουμε από δημοσιεύματα, εμείς δεν έχουμε τίποτα στα χέρια μας. Εγώ δεν ήμουν σε έλεγχο. Αν ήμουν σε έλεγχο και έβρισκα μια παρατυπία, θα έπρεπε να με ειδοποιήσουν να δούμε πού υπάρχει το λάθος, αν διορθώνεται ή δε διορθώνεται. Πήγε κατευθείαν το θέμα στην Ευρωπαία Εισαγγελέα, χωρίς να ειδοποιηθώ… Εγώ δεν έχω καμία παρατυπία. Εκτός αν μπήκαν και άλλαξαν τα έγγραφά μου, γιατί και αυτό μπορεί να έχει συμβεί» είπε ο Κωνσταντίνος Ανεστίδης στο OPEN, για τα όσα συμβαίνουν με τον ΟΠΕΚΕΠΕ.

«Είμαι καθαρός, τζάμι! Είδαμε όλοι μαζί τις δικές μου τις δηλώσεις και τις είδαν καθρέφτης τις δηλώσεις μου. Αν υπήρχε κάποια παρατυπία που λένε αυτοί, έπρεπε να με ειδοποιήσουν. Εδώ υπάρχουν χιλιάδες εγκλωβισμένα ΑΦΜ. Κατασχέθηκαν τα χρήματά τους; Όχι. Τον Φραπέ ακούσαμε, ότι δεν έχουν κατασχέσει τους λογαριασμούς ούτε έχει ασκηθεί ποινική δίωξη. Σε εμένα έπεσε αυτός ο συρφετός. Δεν έχω να φοβηθώ τίποτα γιατί είμαι καθαρός. Η Δικαιοσύνη πιστεύω ότι θα κάνει τη δουλειά της».

Δεσμεύτηκαν οι λογαριασμοί του Γιώργου Μπότα

Ο Γιώργος Μπότας, που μίλησε στο OPEN στη συνέχεια, είπε: «Έτσι θα πάμε σε διάλογο; Με αυτό τον τρόπο; Πήγα στο περίπτερο να πάρω ένα αναψυκτικό, έβαλα την κάρτα και είδα ότι δε δουλεύει. Μπήκα στο ebanking και τα βρήκα όλα μηδενισμένα. Πήρα τηλέφωνο την τράπεζα και μου είπαν ότι μπλόκαρα το λογαριασμό και μου είπαν ότι μπλόκαρε ο λογαριασμός μέσω της διάταξης που έγινε από το ελληνικό FBI».

«Εγώ είμαι στο συντονιστικό του μπλόκου στα Μάλγαρα. Δεν έχω καμία σχέση με πολιτική. Το μυαλό μου δεν πάει πουθενά για το τι μπορεί να συμβαίνει. Εμένα δε με φώναξαν πουθενά για έλεγχο. Εγώ έχω πληρωθεί κανονικά όλες τις επιδοτήσεις. Ποτέ δεν είχα κανένα σκάλωμα. Τελευταία χρήματα πήρα 17 του μηνός και με άφησαν με παιδί 4 μηνών χωρίς ένα ευρώ στους λογαριασμούς. Μας απομακρύνουν από τον διάλογο. Ο κύριος Μητσοτάκης να ξεμπλοκάρει τους λογαριασμούς. Δεν υπάρχει καμία διάθεση για διάλογο. Οποιαδήποτε γραμμή επικοινωνίας σήμερα κόπηκε» τόνισε ο Γιώργος Μπότας.