«Όλα τα χωράφια που καλλιεργώ είναι με ΑΤΑΚ και δηλωμένα στο Κτηματολόγιο», ξεκαθαρίζει ο αγρότης Κώστας Ανεστίδης, απαντώντας με σθένος στις τελευταίες εξελίξεις που τον φέρνουν αντιμέτωπο με τη δικαιοσύνη.

Ο αγροτοσυνδικαλιστής, μιλώντας στο Open, υπογράμμισε πως έχει περάσει από εξονυχιστικό έλεγχο επτά φορές στο παρελθόν, χωρίς ποτέ να προκύψει κάτι μεμπτό εις βάρος του, γεγονός που τον κάνει να μιλά για μια ενορχηστρωμένη επίθεση.

Οι καταγγελίες για πιέσεις και τα «ονόματα» στο κινητό

Η υπόθεση παίρνει νέα τροπή, καθώς ο ίδιος συνδέει τη δικαστική περιπέτεια με τη δράση του στα αγροτικά μπλόκα. Σύμφωνα με όσα υποστηρίζει, δέχθηκε έντονες πιέσεις για να αποσύρει τις δυνάμεις του από τις κινητοποιήσεις, ισχυριζόμενος μάλιστα πως έχει αποδείξεις.

«Έχω στο κινητό μου τα ονόματα αυτών που μου λέγανε να σπάσω τα μπλόκα», ανέφερε χαρακτηριστικά, προσθέτοντας πως υπάρχουν μάρτυρες που άκουσαν τις σχετικές συνομιλίες σε ανοιχτή ακρόαση.

Για τον ίδιο, η εισαγγελική διάταξη δεν στοχεύει μόνο το πρόσωπό του, αλλά ολόκληρο τον κλάδο. «Ήταν χτύπημα κάτω από τη μέση», δήλωσε, συμπληρώνοντας με νόημα: «Μέσω του δικού μου προσώπου προσπαθούν να σπάσουν το αρραγές μέτωπο των αγροτών».

Το παρασκήνιο της δέσμευσης και η στάση των αρχών

Στο νομικό σκέλος, η δέσμευση τραπεζικών λογαριασμών επιβλήθηκε με εισαγγελική εντολή, ωστόσο το περιβάλλον του αγροτοσυνδικαλιστή κάνει λόγο για ελλιπή ενημέρωση. Ο δικηγόρος του, σε δηλώσεις του στον σταθμό Action 24, επεσήμανε ότι ο εντολέας του δεν έχει λάβει επίσημα το έγγραφο με το σκεπτικό της απόφασης.

Αυτή τη στιγμή, η πλευρά του κ. Ανεστίδη επιχειρεί να πληροφορηθεί επισήμως τους λόγους για τους οποίους κινήθηκαν οι διαδικασίες, επιμένοντας πως «δεν υπάρχει καμία παρατυπία».

Η πλευρά του αγροτοσυνδικαλιστή παραμένει σε στάση αναμονής, ενώ ο ίδιος δηλώνει κατηγορηματικά «καθαρός», αναμένοντας να δει αν η υπόθεση θα πάρει τον δρόμο της τακτικής δικαιοσύνης ή αν θα παραμείνει σε επίπεδο εντυπώσεων εν μέσω των αγροτικών κινητοποιήσεων.