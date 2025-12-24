Η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων εντόπισε ότι δεκάδες πολίτες προχώρησαν μέσα στο 2025 σε μαζικές εγγραφές και διαγραφές αγροτεμαχίων στο Ε9 χωρίς επαρκή τεκμηρίωση, με σκοπό την είσπραξη παράνομων επιδοτήσεων.

Σύμφωνα με τα στοιχεία, οι πρώτες 50 περιπτώσεις, συνολικού ύψους άνω του 1.000.000 ευρώ, έχουν ήδη διαβιβαστεί στις εγχώριες και ευρωπαϊκές εισαγγελικές αρχές. Για αυτές ζητήθηκε από τον ΟΠΕΚΕΠΕ η διακοπή κάθε περαιτέρω πληρωμής και η έναρξη διαδικασίας ανάκτησης των χρημάτων που έχουν ήδη καταβληθεί.

Οι ελεγχόμενοι φαίνεται ότι δρούσαν κατά ομάδες, εκμεταλλευόμενοι τα κενά του προηγούμενου συστήματος.

Ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα αφορά κάτοικο Ηρακλείου, που είχε δηλώσει στο Ε9 146 αγροτεμάχια σε Μεσσηνία, Κορινθία, Κρήτη και Αττική. Τα συγκεκριμένα αγροτεμάχια μισθώθηκαν σε 19 φυσικά πρόσωπα, τα οποία πραγματοποίησαν έναρξη αγροτικής δραστηριότητας και εισέπραξαν 338.000 ευρώ σε επιδοτήσεις. Στη συνέχεια, ο ίδιος κάτοικος διέγραψε τα αγροτεμάχια από το Ε9.

Άλλη περίπτωση αφορά κάτοικο Κρήτης που είχε δηλώσει 28 αγροτεμάχια σε Κάλυμνο, Φούρνους, Λέσβο και Χίο. Ο ίδιος εισέπραξε 240.000 ευρώ, ενώ ταυτόχρονα μίσθωνε τις υπόλοιπες εκτάσεις σε 29 φυσικά πρόσωπα, που εισέπραξαν επιπλέον 679.000 ευρώ. Τα αγροτεμάχια στη συνέχεια διαγράφηκαν από το Ε9.

Τα στοιχεία της έρευνας δείχνουν ότι πολλές αιτήσεις αφορούσαν σε αγροτεμάχια μακριά από τον τόπο κατοικίας των αιτούντων. Δύο νεαροί από την Κρήτη δήλωσαν στο Ολοκληρωμένο Σύστημα Διαχείρισης και Ελέγχου (ΟΣΔΕ) ότι καλλιεργούν 22 αγροτεμάχια σε Λέσβο και Χίο, εισπράττοντας συνολικά 58.000 ευρώ, πριν διαγραφούν τα χωράφια από το Ε9.

Η ΑΑΔΕ βασίζεται στις ηλεκτρονικές διασταυρώσεις με τα στοιχεία του ΟΠΕΚΕΠΕ, τα οποία συγκεντρώνονται από τα αρχεία που κρατούσε η υπηρεσία επί χρόνια. Μετά την αλλαγή της νομοθεσίας, τα δύο ηλεκτρονικά αρχεία συνενώθηκαν, επιτρέποντας εντατικούς ψηφιακούς ελέγχους που φέρνουν στο φως ενδείξεις παράνομων ενεργειών.

Όλα τα ευρήματα των πρώτων 50 φακέλων, καθώς και αρκετών ακόμη που θα προστεθούν, θα περάσουν στις εισαγγελικές αρχές για να εξεταστεί κατά πόσο συνιστούν αξιόποινες πράξεις.

Οι εισαγγελείς θα εξετάσουν:

Αν υπάρχει ψευδής δήλωση ιδιοκτησίας αγροτεμαχίων , όπως φαίνεται από τα στοιχεία.

, όπως φαίνεται από τα στοιχεία. Την καταχρηστική έναρξη αγροτικού επαγγέλματος , διερευνώντας αν οι μισθωτές ήταν πράγματι αγρότες ή απλώς συμμέτοχοι σε σχέδιο για είσπραξη παράνομων επιδοτήσεων .

, διερευνώντας αν οι μισθωτές ήταν πράγματι αγρότες ή απλώς συμμέτοχοι σε σχέδιο για είσπραξη . Την πιθανότητα εικονικών μισθώσεων και παράνομης είσπραξης ενισχύσεων.

Συνοπτικά, οι πρώτες 50 περιπτώσεις αφορούν πρόσωπα που εισέπραξαν πάνω από 1.000.000 ευρώ σε επιδοτήσεις, ενώ οι έλεγχοι συνεχίζονται εντατικά σε 3.000 συνολικά υπόπτους, με στόχο τον εντοπισμό και την ανάκτηση παρανόμως καταβληθέντων ποσών, αλλά και την αποτροπή φοροδιαφυγής.