Αστυνομικοί του Τμήματος Πρόληψης και Καταστολής Εγκληματικότητας προχώρησαν στη σύλληψη 44χρονου υπηκόου Γεωργίας, μετά από έρευνες που πραγματοποιήθηκαν στην περιοχή των Αμπελοκήπων στη Θεσσαλονίκη, στο πλαίσιο διερεύνησης σοβαρής υπόθεσης ενδοοικογενειακής βίας που εκτυλίχθηκε τις πρώτες ώρες της Δευτέρας.

Όπως προκύπτει από την καταγγελία, ο άνδρας φέρεται να επιτέθηκε βίαια στην 34χρονη Ουκρανή σύντροφό του εντός της κατοικίας της, επιχειρώντας να της ασκήσει ασφυκτική πίεση με κορδόνι φόρμας γύρω από τον λαιμό. Στη συνέχεια, σύμφωνα με τα καταγγελλόμενα, στράφηκε και κατά του 14χρονου γιου της, τον οποίο ξυλοκόπησε όταν εκείνος προσπάθησε να την προστατεύσει.

Μετά το επεισόδιο, ο 44χρονος αποχώρησε από το σημείο, όπως αναφέρει το thestival.gr. Η γυναίκα, σε κατάσταση σοκ, βγήκε από το σπίτι και ζήτησε βοήθεια από περιοίκους, με αποτέλεσμα να ειδοποιηθούν οι Αρχές.

Σε βάρος του συλληφθέντα σχηματίστηκε δικογραφία για απόπειρα ανθρωποκτονίας, καθώς και για παραβίαση της νομοθεσίας περί ενδοοικογενειακής βίας.