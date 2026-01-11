Ο Ολυμπιακός θα υποδεχθεί την Τετάρτη (14/1) τον ΠΑΟΚ στον προημιτελικό του κυπέλλου Ελλάδας και όλα δείχνουν πως το Καραϊσκάκη θα είναι κατάμεστο καθώς έχουν απομείνει προς διάθεση περίπου 3.000 εισιτήρια.

Οι «ερυθρόλευκοι» και οι «ασπρόμαυροι» θα μονομαχήσουν σε μονό αγώνα με έπαθλο το εισιτήριο για τους ημιτελικούς της διοργάνωσης και οι γηπεδούχοι θα έχουν και τη δυναμική συμπαράσταση των οπαδών τους.

Η διάθεση των εισιτηρίων συνεχίζεται με πολύ καλό ρυθμό και έχουν απομείνει περίπου 3.000 εισιτήρια ακόμη, τα οποία αναμένεται να εξαντληθούν τα προσεχή 24ωρα, με τον Ολυμπιακό να κάνει ακόμη ένα sold out.