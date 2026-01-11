Περισσότερες από 1.000 πολυκατοικίες εξακολουθούν να παραμένουν χωρίς θέρμανση στο Κίεβο, έπειτα από μια καταστροφική ρωσική επίθεση που έγινε τις προηγούμενες ημέρες, όπως ανακοίνωσαν την Κυριακή 11 Ιανουαρίου οι τοπικές αρχές.

Η Ρωσία έχει εντατικοποιήσει τους βομβαρδισμούς στο ενεργειακό σύστημα της Ουκρανίας, από την εισβολή της, το 2022.

Την Παρασκευή, μια ρωσική πυραυλική επίθεση κατά του Κιέβου άφησε πρακτικά ολόκληρη την πόλη χωρίς την παροχή ηλεκτρικού ρεύματος και θέρμανσης εν μέσω ξαφνικού κύματος κακοκαιρίας, ενώ οι Αρχές απεκατέστησαν σήμερα την παροχή νερού και μερικώς αποκατέστησαν την παροχή ηλεκτρικού ρεύματος και θέρμανσης σε κάποια σημεία.