Οι αγώνες Άρης – ΑΕΚ και Μπαρτσελόνα – Ρεάλ Μαδρίτης ξεχωρίζουν στο πρόγραμμα των αθλητικών μεταδόσεων την Κυριακή (11/1).

Η Ένωση έκλεισε ως πρωτοπόρος το 2025 και για να παραμείνει στην 1η θέση, μετά τις νίκες των Ολυμπιακού και ΠΑΟΚ επί των Ατρόμητου και Παναιτωλικού αντίστοιχα, θα πρέπει να πάρει τους τρεις βαθμούς στο «Κλεάνθης Βικελίδης», με το παιχνίδι να αρχίζει στις 19:30.

Μεγάλο παιχνίδι, όμως, έχει και η Ισπανία, με τη Μπαρτσελόνα και τη Ρεάλ να κοντράρονται στις 21:00 στον τελικό του Σούπερ Καπ.

Αναλυτικά το πρόγραμμα

13:00 ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ Καρδίτσα – Ολυμπιακός Stoiximan GBL

13:00 ΕΡΤ Sports 1 ΑΕΚ – Μύκονος Betsson Stoiximan GBL

13:15 Novasports Prime Χέρενφεν – Φέγενορντ Eredivisie

13:30 COSMOTE SPORT 1 HD Λέτσε – Πάρμα Serie A

14:00 Action 24 Καλαμάτα – Πανιώνιος Super League 2

14:00 COSMOTE SPORT 3 HD Ντέρμπι – Λιντς Emirates FA Cup

15:00 Novasports 1HD Ράγιο Βαγιεκάνο – Μαγιόρκα La Liga

15:30 Novasports Start Τέλσταρ – Άγιαξ Eredivisie

16:00 Novasports Prime Λεβαδειακός – Βόλος ΝΠΣ Super League

16:00 COSMOTE SPORT 5 HD Πόρτσμουθ – Άρσεναλ Emirates FA Cup

16:00 COSMOTE SPORT 6 HD Νταντί – Χαρτς Scottish Premiership 2025-26

16:00 COSMOTE SPORT 2 HD Φιορεντίνα – Μίλαν Serie A

16:00 ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ Παναθηναϊκός AKTOR – Περιστέρι Betsson Stoiximan GBL

16:00 ΕΡΤ Sports 1 Μαρούσι – Προμηθέας Stoiximan GBL

16:30 Novasports 2HD Γκλάντμπαχ – Άουγκσμπουργκ Bundesliga

17:00 COSMOTE SPORT 4 HD Φενέρμπαχτσε – Μπαχτσεσεχίρ Turkish Basketball Super League

17:15 Novasports 1HD Λεβάντε – Εσπανιόλ La Liga EA Sports

17:30 COSMOTE SPORT 7 HD Νασιονάλ – Σάντα Κλάρα Liga Portugal Betclic

17:30 COSMOTE SPORT 1 HD ΟΦΗ – Αστέρας Aktor Super League

18:15 ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ Παναθηναϊκός – Πανιώνιος ΓΣΣ Α1 Γυναικών Volley League

18:30 Novasports 3HD Μπάγερν Μονάχου – Βόλφσμπουργκ Bundesliga

18:30 COSMOTE SPORT 6 HD Αμπερντίν – Ρέιντζερς Scottish Premiership

18:30 COSMOTE SPORT 3 HD Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ – Μπράιτον Emirates FA Cup

19:00 COSMOTE SPORT 2 HD Ελλάς Βερόνα – Λάτσιο Serie A

19:30 Novasports Prime Άρης – ΑΕΚ Super League

19:30 COSMOTE SPORT 8 HD Βενέτσια – Βίρτους Μπολόνια Lega Basket Serie A

20:00 COSMOTE SPORT 5 HD Ανδόρα – Ρεάλ Μαδρίτης ACB Liga Endesa

21:00 Action 24 Μπαρτσελόνα – Ρεάλ Μαδρίτης Super Cup Ισπανίας

21:00 COSMOTE SPORT 1 HD Παναθηναϊκός – Πανσερραϊκός Super League

21:30 ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ Ελλάδα – Γεωργία Πόλο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Ανδρών

21:45 COSMOTE SPORT 2 HD Ίντερ – Νάπολι Serie A

22:00 COSMOTE SPORT 4 HD Ορλάντο Μάτζικ – Νιου Ορλίνς Πέλικανς NBA