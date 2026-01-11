Σημαντικό βήμα για την άνοδο στη Stoiximan Super League έκανε η Καλαμάτα καθώς με γκολ των Βαφέα και Τσέλιου στα τελευταία λεπτά νίκησε με 2-0 τον Πανιώνιο και είναι στο +5 στον Νότιο Όμιλο της Super League 2.

Το ντέρμπι κορυφής δεν είχε πολλές φάσεις στο πρώτο ημίχρονο, διάστημα στο οποίο οι γηπεδούχοι είχαν την πρωτοβουλία των κινήσεων αλλά όχι και τον τρόπο για να γίνουν απειλητικοί.

Η «μαύρη θύελλα» είχε μεγάλη ευκαιρία για να ανοίξει το σκορ στο 60′ καθώς κέρδισε πέναλτι για ανατροπή του Κατάλντι από τον Γιαννακόπουλο, ο Παμλίδης όμως νικήθηκε από τον τερματοφύλακα των «κυανέρυθρων» και το 0-0 παρέμεινε.

Στο τελευταίο δεκάλεπτο, όμως, όλα άλλαξαν… Στο 82′ ο Βαφέας με κεφαλιά μετά την εκτέλεση φάουλ του Μόρσεϊ έκανε το 1-0 και στο 94′ ήρθε και το 2-0 από τον Τσέλιο, με την Καλαμάτα να παίρνει μεγάλη νίκη και να αφήνει στο -5 τον Πανιώνιο.